Biletele de trimitere și rețetele vor fi disponibile imediat, în format electronic. Cum va funcționa noua platformă PIAS

Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS)urmează să fie modernizată, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, printr-un proiect finanțat din PNRR în valoare de 100 de milioane de euro. Noua versiune va elimina formularele tipizate, transformând biletele de trimitere și scrisorile medicale în documente digitale, disponibile imediat. Primele module vor fi lansate până la finalul acestui an, iar întreg sistemul va fi funcțional până în august 2026.

„Este un angajament pe care ni l-am asumat ca echipă şi pe care îl ducem la bun sfârşit”, a scris oficialul pe Facebook.

Ministrul Alexandru Rogobete afirmă că sănătatea oamenilor nu mai poate rămâne blocată în birocrație și în sisteme învechite. El adaugă că Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) este cel mai amplu proiect de digitalizare din istoria sistemului sanitar românesc, cu o valoare de 100 de milioane de euro.

„Sănătatea oamenilor nu mai poate fi lăsată prizonieră birocraţiei şi sistemelor vechi. Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) este cel mai important proiect de digitalizare din istoria sistemului sanitar românesc şi are o valoare de 100 de milioane de euro, finanţare prin PNRR”, a fost mesajul său.

Potrivit ministrului, peste 16 milioane de cetățeni folosesc în prezent Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS). De asemenea, mai mult de 70.000 de furnizori de servicii medicale se conectează zilnic la sistem, care validează și raportează peste 700.000 de servicii, dintre care aproximativ 200.000 reprezintă rețete medicale.

„Toate aceste procese vitale rulează încă pe echipamente instalate începând cu anul 2002 – învechite, fragile, pentru care nu se mai produc nici măcar piese de schimb. Este de neacceptat ca, în 2025, medicii şi pacienţii să piardă timp preţios în faţa unor servere blocate”, a mai spus ministrul Sănătăţii.

Ministrul a explicat avantajele noii platforme. Formularele tipizate vor fi eliminate, iar biletele de trimitere, scrisorile și concediile medicale vor fi disponibile în format digital. De asemenea, dosarul electronic al pacientului și rețeta electronică vor deveni funcționale, iar istoricul medical va putea fi accesat în orice moment, fie de pe web, fie de pe telefon. Conform planului, sistemul complet va fi operațional începând de anul viitor.

„Primele module vor fi disponobile la finalul acestui an. Nu sunt doar promisiuni. Sunt paşi concreţi, vizibili. Ştiu, oamenii şi-au pierdut de multe ori încrederea când au auzit de digitalizare. Dar acum lucrurile sunt diferite. Ritmul este accelerat”, a mai afirmat ministrul Sănătăţii.

Rogobete a mai adăugat că reforma în sănătate se realizează prin acțiuni concrete, nu prin vorbe, iar scopul este ca pacienții să beneficieze de un sistem medical modern și eficient.

„Vreau să fiu sincer: nu suntem perfecţi. Uneori greşim. Şi ştim că sistemul de sănătate are încă multe probleme. Dar tocmai de aceea muncim zi de zi, ascultăm semnalele venite de la oamenii din sistem, de la colegi şi de la pacienţi şi încercăm să facem cât mai bine şi cât mai mult pentru oameni”, a mai spus el.