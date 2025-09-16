Președintele ANAF promite reorganizare după finalizarea digitalizării

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală(ANAF), Adrian Nicușor Nica, a declarat în fața Comisiei pentru buget, finanțe și bănci că restructurarea instituției va fi implementată imediat ce proiectul de digitalizare se încheie. Oficialul a explicat și motivul controalelor frecvente la micii contribuabili, precizând că inspectorii preferă activitățile mai simple, ceea ce conduce la un dezechilibru între gestionarea marilor și micilor contribuabili.

Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a explicat în timpul audierii parlamentare că inspectorii fiscali preferă să se ocupe de micii contribuabili, unde munca este mai simplă, în detrimentul marilor contribuabili.

”Nu o să fie uşor. Avem nevoie să schimbăm mentalitatea şi sunt ferm convins că, odată finalizat procesul de digitalizare, astfel de discuţii vor fi mai puţine”, afirmă Președintele ANAF.

Acesta a subliniat că această situație creează suprapopulare în anumite secții și lipsuri în altele și că restructurarea posturilor, sprijinită de procesul de digitalizare.

Structurile regionale și județene din ANAF se confruntă cu dificultăți semnificative care afectează atât fluxul de lucru, cât și eficiența instituției. Președintele Nica a explicat că analiza acestor probleme este în desfășurare, iar discuțiile cu angajații și reprezentanții sindicali vor contribui la clarificarea și corectarea dezechilibrelor identificate.

Referitor la diferența dintre valorile stabilite de inspectoratele fiscale și încasările efective, Adrian Nicușor Nica a precizat că, în 2025, până în prezent, au fost stabilite 248 de milioane de lei, din care s-au colectat doar 187 de milioane de lei.

Problema „cuibului de fantome”, adică a sutelor de firme înregistrate la aceeași adresă, a fost abordată de președintele Adrian Nicușor Nica. El a explicat că există confuzie între sediul social și domiciliul fiscal. Multe persoane cred că pot folosi firme care oferă sediu social la distanță, ceea ce generează contracte care nu reflectă activitatea reală a contribuabililor.

Președintele a subliniat că instituția se raportează la domiciliul fiscal. Dacă o firmă declară că nu funcționează la sediul social și nu își comunică domiciliul fiscal, ANAF poate inactiva compania conform Codului de procedură fiscală și procedurilor interne.