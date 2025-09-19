Vaccinarea nu mai este gratuită pentru o parte din români. Cine mai are acest drept

De la 1 septembrie 2025, multe persoane au pierdut statutul de coasigurat și, implicit, accesul la anumite servicii medicale, inclusiv vaccinarea. „Persoanele neasigurate nu beneficiază de vaccinare gratuită, indiferent de bolile de care suferă. Din păcate, mulți oameni se află în această situație. Doar persoanele asigurate pot primi rețete compensate sau gratuite în sistemul public de sănătate. În lipsa asigurării, pentru persoanele neasigurate se recomandă vaccinarea contra cost”, a declarat pentru Digi24 medicul Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov.

Cetățenii care nu mai au calitatea de asigurați în sistemul public de sănătate din România pot totuși beneficia gratuit de anumite consultații și investigații, în special pentru prevenirea, depistarea timpurie și confirmarea bolilor oncologice. Aceste servicii sunt accesibile pe baza unei recomandări emise de medicul de familie, iar finanțarea lor este posibilă prin fondurile alocate sistemului public de sănătate.

„Vaccinul gripal, la fel ca toate celelalte vaccinuri care se administrează gratuit, se poate prescrie pe rețetă de către orice medic din România, indiferent de specialitate, care are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Foarte important: Persoana care primește rețeta pentru administrarea vaccinului trebuie să fie asigurată în sistemul de sănătate. Persoanele neasigurate nu beneficiază de vaccinare gratuită, indiferent de bolile de care suferă. Din păcate, mulți oameni se află în această situație. (persoane neasigurate, care nu beneficiază de gratuitate). Doar persoanele asigurate pot primi rețete compensate sau gratuite în sistemul public de sănătate. În lipsa asigurării, pentru persoanele neasigurate se recomandă vaccinarea contra cost.", a declarat medicul Sandra Alexiu, preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov, pentru sursa citată .

Un medic specialist a explicat că situația vaccinării gratuite pentru pacienții din programele naționale de sănătate nu este încă pe deplin clarificată. Acesta a subliniat că detaliile urmează să fie stabilite prin protocoalele oficiale de vaccinare:

„Încă nu știm în ce măsură este posibilă vaccinarea gratuită pentru persoanele care sunt încadrate în programele naționale de sănătate, pentru că aici este o formă specială de compensare, doar pentru boala respectivă. În această perioadă așteptăm informații despre protocoalele de vaccinare pentru a știi dacă persoanele care se încadrează în programul national beneficiază și de vaccin gratuit sau doar de medicamentele pentru boala pe care o au.”, a explicat medicul specialist.

Potrivit Ordinului nr. 3.120, anumite categorii de populație au dreptul să primească gratuit, prin compensare 100%, medicamente imunologice destinate imunizării active sau prevenirii unor boli transmisibile. Acestea sunt prevăzute în sublista E – secțiunea E2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările ulterioare. În această categorie intră, de exemplu, copiii cu vârsta de minimum 6 luni, care beneficiază de vaccinarea gratuită împotriva gripei.

„Există prevederi noi, care ne permit nouă, medicilor de familie, eliberarea unui bilet de trimitere pentru investigații medicale și persoanelor care nu sunt asigurate în sistemul de sănătate (neasigurații). Mai exact, în cazul în care bănuim prezența unei Hepatite virale sau în cazul în care suspectăm o afecțiune oncologică, putem să eliberăm un bilet de trimitere (acestea au o rubrică specială pentru persoanele neasigurate) pentru a solicita un examen oncologic sau un examen de boli infecțioase”, a mai specificat Sandra Alexiu, medic de familie și Președinte la Asociația Medicilor de Familie București.

Consultațiile de prevenție destinate persoanelor neasigurate sunt împărțite pe categorii de vârstă, pentru a asigura accesul la servicii medicale de bază. Astfel, cei cu vârsta între 28 și 39 de ani pot beneficia de două consultații anuale, în timp ce persoanele trecute de 40 de ani, aflate deja în evidența unui medic de familie și cu afecțiuni cronice, au dreptul la până la două consultații pe an. Pentru pacienții de peste 40 de ani care nu se află în evidența unui medic de familie, dar prezintă boli cronice, numărul consultațiilor poate ajunge la trei pe an.

Dacă în cadrul acestor consultații există suspiciunea unei afecțiuni oncologice, medicul de familie are posibilitatea să elibereze bilet de trimitere. Acesta permite accesul gratuit la investigații suplimentare, precum analize de laborator, ecografii sau radiografii. Totodată, pacientul poate fi direcționat către un consult ambulatoriu la un medic specialist ori internat pentru o zi, în scopul confirmării sau infirmării diagnosticului.

Persoanele neasigurate nu sunt complet lipsite de sprijin medical. Acestea au dreptul la servicii gratuite în caz de urgențe, dar și la consultații care vizează monitorizarea sarcinii și lăuziei sau la controale pentru depistarea unor boli grave. Printre acestea se numără afecțiunile oncologice, pentru care există proceduri speciale de diagnostic, inclusiv prin programe mobile dedicate depistării precoce a cancerului mamar și de col uterin. În plus, românii pot apela direct la medicii specialiști pentru aceste servicii, fără a mai trece prin filtrul biletului de trimitere.

Acestea acoperă inclusiv pacienții fără asigurare, dacă suferă de boli cronice sau afecțiuni încadrate în programele existente. Legea prevede că acești bolnavi primesc gratuit servicii medicale, tratamente, medicamente, dispozitive și materiale sanitare până la vindecarea bolii sau pe toată durata necesară tratamentului.

Astfel, pacienții cu diagnostic oncologic, diabet, boli cardiovasculare, insuficiență renală cronică, afecțiuni ortopedice, HIV/SIDA, tuberculoză sau boli rare continuă să beneficieze de îngrijiri medicale indiferent de statutul lor de asigurat. Ministerul Sănătății subliniază că includerea într-un program național garantează accesul la terapii esențiale și investigații, ceea ce oferă o plasă de siguranță pentru persoanele vulnerabile și contribuie la menținerea unei minime echități în sistemul sanitar.