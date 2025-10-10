Un furnizor de energie va oferi clienților pături electrice gratuite. Ce condiții trebuie să îndeplinească britanicii

Pe fondul creșterii continue a costurilor la energie, OVO Energy, unul dintre cei mai importanți furnizori de energie din Marea Britanie, a anunțat extinderea programelor sale de sprijin pentru populație, în special pentru sezonul rece care se apropie, informează express.co.uk.

Într-un gest menit să atenueze impactul financiar asupra gospodăriilor vulnerabile, compania va oferi gratuit pături electrice familiilor afectate, alături de alte echipamente menite să îmbunătățească eficiența energetică în locuințe.

Pachetul actual de sprijin are o valoare de 56 de milioane de lire sterline și include distribuirea de produse care contribuie la reducerea consumului de energie.

De la începutul inițiativei, în 2022, OVO a alocat aproximativ 190 de milioane de lire sterline în programe de ajutor, furnizând peste 42.000 de clienți cu pături încălzite, kituri de eficiență energetică și prize inteligente.

Prin această nouă etapă a programului, compania dorește să atenueze impactul costurilor în creștere și să sprijine tranziția către un consum mai responsabil și sustenabil.

David Buttress, directorul executiv al OVO, a subliniat angajamentul companiei de a sprijini persoanele aflate în dificultate, prin colaborarea cu organizații caritabile și prin oferirea celui mai amplu pachet de asistență destinat clienților. Totuși, el a atras atenția că aceste măsuri nu reprezintă o soluție durabilă pe termen lung.

Potrivit acestuia, primul pas este implementarea unui tarif social dedicat, pentru ca nimeni să nu rămână marginalizat în accesul la energie. În plus, în anumite situații, clienții pot beneficia de îmbunătățiri precum izolație pentru mansardă, pompe de căldură sau centrale termice noi.

Pe lângă aceste măsuri, OVO oferă și sprijin financiar direct, care include suplimente de credit de urgență, opțiuni extinse pentru rambursarea datoriilor și reducerea debitului direct, facilitând astfel accesul la energie pentru cei afectați de dificultăți financiare.

„Oferim sprijin celor care au cea mai mare nevoie, colaborând cu partenerii noștri caritabili și angajându-ne să oferim cel mai mare pachet de asistență pentru clienți. Dar aceasta nu este o soluție pe termen lung. Trebuie să facem ca sistemul energetic să funcționeze mai bine pentru toată lumea”, a declarat David Buttress, directorul executiv al OVO.

Clienții companiei de energie OVO care se confruntă cu dificultăți în plata facturilor pot avea acces la un nou tip de sprijin financiar, însă trebuie să îndeplinească anumite criterii. Procesul de verificare a eligibilității este simplu și se desfășoară online, prin intermediul platformei oficiale OVO.

Ținând cont că în Marea Britanie sunt foarte mulți români care pot fi eligibili și pot beneficia de ajutor, este necesar să introducă numărul de client și codul poștal aferent contului. De asemenea, este nevoie de o estimare clară a sumei care rămâne lunar după achitarea cheltuielilor curente, informație ce poate fi obținută cu ajutorul unui instrument de bugetare pus la dispoziție online.

Potrivit indicațiilor oferite pe site-ul OVO, potențialii beneficiari trebuie să aibă în vedere că programul este destinat în special celor care anticipează dificultăți în gestionarea plăților lunare în sezonul rece. Cererea pentru sprijin poate fi completată rapid, iar răspunsul este furnizat pe loc.

În evaluarea solicitărilor sunt analizate elemente precum venitul total al gospodăriei, fondurile disponibile după cheltuielile esențiale și eventuale nevoi medicale, pentru a direcționa ajutorul către persoanele aflate în situații vulnerabile.