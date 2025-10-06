Prețul energiei ar putea fi din nou plafonat. Cum se poate ajunge la 1 leu/KWh

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan susține că prețul energiei electrice pentru populație ar putea ajunge la aproximativ 1 leu/kWh, menționând că acest obiectiv poate fi atins doar prin „mecanisme clare” și prin colaborare cu furnizorii din piață. „Din punct de vedere economic poate să fie un calcul care să ne ducă la un leu, un leu și un pic atunci când vorbim despre prețul la consumatorul casnic”, a precizat ministrul în cadrul unui eveniment dedicat industriei energetice.

Posibilitatea unei noi plafonări a prețului energiei electrice nu este exclusă, a lăsat să se înțeleagă ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care spune că un preț de aproximativ 1 leu pe kilowatt-oră ar putea fi realist, dacă se aplică măsuri echilibrate.

„E foarte tentant să vii și să spui: plafonăm la 1 leu. Cred că, cu măsuri atât de brutale, nu vei reuși niciodată să câștigi încrederea pieței și a partenerului economic. (…) Din punct de vedere economic poate să fie un calcul care să ne ducă la un leu, un leu și un pic atunci când vorbim despre prețul la consumatorul casnic”, a declarat ministrul.

El a subliniat că se referă la prețul final, care include toate taxele și tarifele aferente facturii de energie.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a reamintit că liberalizarea pieței de energie a generat un val major de nemulțumiri în rândul populației.

„Șocul de la 0,68 la 1,50-1,55 lei, știți și dumneavoastră, în societate a fost unul devastator, plus toate știrile și breaking news-urile care au venit după asta”, a afirmat oficialul.

Deși diferența reală în facturi nu pare uriașă – de la circa 70 de lei la aproximativ 150 de lei pe lună pentru un consum de 100 KWh –, percepția publică a fost cea a unei dublări a costurilor, fapt care a amplificat presiunea inflaționistă și scumpirile în lanț.

„Dacă în 2019, în medie, conform Eurostat, ponderea costului energiei în produsul finit era de 2%, astăzi, în 2025, e de 10%”, a explicat Ivan.

El a mai atras atenția că România se confruntă cu un deficit comercial de 33 de miliarde de euro, iar industria petrochimică contribuie cu peste 70% la acest dezechilibru.

La începutul lunii octombrie, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că lucrează la un proiect de lege menit să îi protejeze pe consumatorii vulnerabili, astfel încât aceștia să nu fie deconectați de la rețea în cazul în care nu își pot plăti facturile.

De asemenea, oficialul a anunțat intenția de a implementa un mecanism dedicat persoanelor cu venituri între 2.500 și 3.000 de lei lunar, care să asigure un preț plafonat de cel mult 1 leu pe kilowatt-oră.

„Scopul este ca aceste măsuri să intre în vigoare chiar din această iarnă”, a precizat ministrul, subliniind că proiectul va fi discutat în perioada imediat următoare cu furnizorii și distribuitorii de energie.