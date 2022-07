Piața imobiliară. Ce se întâmplă cu locuințele noi. Capcanele la care trebuie să fiți atenți

Studiul realizat de Storia.ro și OLX Imobiliare a scos la lumină o serie de dezavantaje ce ar fi putut fi constatate înainte de achiziție de către cumpărători. Acestea se referă la aspecte legate de locuință ce ar putea avea impact negativ asupra bugetului sau calității vieții. Datele analizate pentru studiu au fost colectate în perioada iunie-iulie 2022.

Dintre cei chestionați, 75% dintre respondenți s-au declarat mulțumiți de proprietatea cumpărată. Restul de 25% au afirmat că locuința achiziționată corespunde doar în mică sau în foarte mică măsură așteptărilor inițiale. Rezultatele studiului au arătat că, deși 64% dintre respondenți ar cumpăra aceeași locuință dacă ar avea posibilitatea să se răzgândească, 36% ar opta pentru o alta. Procentul de 36 consideră că locuința achiziționată este neconformă cu așteptărilor pe care le-au avut atunci când au ales proprietatea.

Dezavantajele constatate puteau fi remarcate în proporție de 62% anterior achiziției. Ele au venit cu o serie de consecințe, de la timp irosit și impact emoțional negativ. Acestea sunt aspecte amintite în egală măsură de 1 din 3 respondenți. Alte consecințe se referă la cheltuieli neprevăzute, menționate de 65% dintre respondenți. Pentru corectarea neplăcerile identificate în locuințe, 1 din 4 respondenți au mărturisit că au plătit peste 5.000 de euro, iar 14% suportă cheltuieli recurente.

La ce aspecte să fie mai atenți cumpărătorii

În studiul realizat de Storia.ro și OLX Imobiliare, se arată faptul că indiferent de valoarea imobilului sau de poziționarea sa în mediul rural ori urban, nemulțumirile proprietarilor români sunt legate cel mai adesea de atitudinea vecinilor, izolarea fonică și termică, în directă legătură cu interesul tot mai crescut manifestat în prezent pentru eficiența energetică.

În acest context, proprietarii locuințelor de sub 60.000 de euro și ai celor de peste 100.000 de euro menționează atitudinea vecinilor ca fiind cea mai des întâlnită problemă. În același timp, pentru cei cu locuințe cuprinse între 60.000 și 100.000 de euro, această nemulțumire s-a situat în plan secund, după calitatea finisajelor.

Izolarea fonică este al treilea cel mai semnalat dezavantaj atât pentru cei din urmă, cât și pentru proprietarii de locuințe de sub 60.000 de euro. Calitatea instalațiilor sanitare și electrice a reprezentat al doilea cel mai des întâlnit motiv de nemulțumire pentru proprietarii locuințelor de sub 60.000 de euro. În plus, cheltuielile de întreținere și calitatea finisajelor nu au corespuns așteptărilor proprietarilor de locuințe de peste 100.000 de euro.

Ce se întâmplă în cazul problemelor remarcate după achiziție

Atunci când este vorba de problemele remarcate ulterior achiziției, proprietarii apartamentelor în blocuri noi poziționează pe primele locuri calitatea finisajelor și izolarea fonică, în procentaje semnificativ mai mari decât restul respondenților studiului. Iar atitudinea vecinilor, instalația sanitară și izolarea termică s-au dovedit a fi cele mai deranjante pentru proprietarii apartamentelor situate în blocuri vechi.

Accesul la spațiile de parcare reprezintă în continuare o problemă indiferent de zona în care este situată locuința. În acest caz, atât proprietarii de locuințe noi, cât și cei care locuiesc în imobilele mai vechi au afirmat în proporție similară că sunt nemulțumiți. Procentul acestora este de aproximativ 25% dintre respondenți.

Locuință în urban sau rural?

În privința locului unde este locuința, urban vs. rural, în urban atitudinea vecinilor este pe primul loc în topul nemulțumirilor. Ea este urmată la distanță de calitatea finisajelor și de eficiența energetică. În același timp, proprietarii din mediul rural au menționat că, pe lângă atitudinea vecinilor, au întâmpinat în mod deosebit probleme la prețul de achiziție și dificultăți de acces la transportul în comun.

Pe lista lucrurilor omise verificărilor, proprietarii au menționat:

urme de igrasie și mucegai evacuarea defectuoasă a centralei termice instalațiile pluviale întreținerea la un preț mare acoperișul de slabă calitate starea subsolului diverse mirosuri de la vecini concesionarea terenului pe care e construită clădirea lipsa spațiilor verzi prezența insectelor sau a rozătoarelor.

Cu cine trebuie să te consulți înainte de achiziționarea unei locuințe

Potrivit datelor studiului, actualii proprietari sunt de părere că înainte de achiziția unei locuințe, viitorii proprietari trebuie să se consulte în primul rând cu inginerul constructor. În topul persoanelor cu care ar trebui să ai o discuție sunt familia și vecinii. În plus, instalatorul și electricianul au fost menționați de 24% dintre respondenți, iar agenții imobiliari de 16% dintre aceștia.

Tinerii din generația Z, până în 25 de ani, preferă să se consulte în primul rând cu inginerul constructor, apoi cu familia, prietenii și vecinii. În mod asemănător persoanelor cu vârste între 26 Și 39 de ani, generația Y, preferă să se consulte prioritar tot cu inginerul constructor Și familia. Cei din urmă solicită apoi Și părerea unui instalator, precum și a unui arhitect, spre deosebire de toate celelalte categorii de vârstă.

Respondenții din generația X, 40 și 55 de ani, aleg să se consulte cu inginerul constructor, familia și instalatorul. GeneraȚia baby boomers, peste 55 de ani, a fost singura care a pus sfaturile celor din familie pe primul loc, cele ale unui expert ocupă locul doi, urmate de recomandările agentului imobiliar și apoi ale vecinilor.

Brokerul de credit este amintit în proporție mai mare de tinerii de până în 39 de ani, în timp ce instalatorul și electricianul sunt menționați des de persoanele cu vârste cuprinse între 26 și 55 de ani. Administratorul clădirii de locuințe este și el un consultant valoros în acest proces. Astfel, este menționat de 20% dintre respondenți, în special de către cei din generația X.

În ceea ce privește perioada de construcție, proprietarii apartamentelor din blocurile noi se bazează pe inginerul constructor. Acesta este menționat de 40% dintre respondenți, urmat de arhitect, în mod asemănător proprietarilor de apartamente situate în blocurile vechi.

Proprietarii caselor situate în mediu rural solicită într-o măsură mult mai mică decât restul proprietarilor părerea instalatorului și a electricianului. De asemenea, proprietarii sunt mai predispuși să se consulte cu membrii familiei. Este o opțiune manifestată în răspunsuri de către 50% dintre aceștia.

Sfaturi pentru viitorii proprietari

Cei care au devenit proprietari în blocuri noi au trecut pe lista de verificări următoarele aspecte:

buna reputație a constructorului și calitatea clădirilor construite anterior aprobările și avizele acordate de primării intabulările vizitarea zonei în care este situată locuința, atât pentru identificarea accesului la grădinițe, școli, cumpărături, transport, cât și la ore diferite, pentru verificarea nivelului de zgomot

De asemenea, proprietarii apartamentelor în blocuri vechi au precizat și alte recomandări legate de:

verificarea panoului cheltuielilor de întreținere vizitarea zonei și a imobilului la diverse ore discuții cu administratorii și vecinii atenția acordată curățeniei de pe scara blocului, dar și aspectului exterior al imobilului implicarea unui specialist care să estimeze ce investiții suplimentare vor mai fi necesare.

În cazul proprietarilor de case, cele mai importante sfaturi sunt cele legate de aspectele legale sau financiare, dar și cele funcționale. În această categorie intră: evitarea locuințelor cu deschidere la stradă mai mică de 16 metri liniari, verificările temeinice ale materialelor ți tuturor spațiilor sau calitatea izolațiilor.

Rezultatele studiului

La sfârșitul analizei datelor, „Studiul ne-a arătat că multe din problemele legate de locuințe ar fi putut fi observate anterior achiziției în proporție de 62%, ceea ce ne dă încrederea că putem ajuta o mare parte a românilor să aleagă casa potrivită pentru ei și familiile lor cu doar puțin mai mult timp dedicat informării corecte”, declarat Monica Dudău, Marketing Manager Storia.ro & OLX Imobiliare.

Studiul a fost realizat în perioada 21 iunie – 6 iulie 2022, prin chestionar online aplicat vizitatorilor Storia.ro și OLX Imobiliare. Eșantionul cuprinde 1.138 proprietari respondenți și este reprezentativ la nivel național.