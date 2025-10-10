Ministrul Muncii anunță o nouă tranșă de tichete de energie. Când vor fi virate

Vineri, Florin Manole, a anunțat virarea celei de-a treia tranșe de plată pentru tichetele de energie. „Familiile cu venituri reduse au nevoie de această măsură și îi încurajez pe cât mai mulți să o solicite”, a transmis ministrul Muncii într-o postare pe Facebook.

Oficialul a subliniat că persoanele cu venituri reduse resimt cel mai puternic creșterile de preț la energie și a făcut apel la acestea să își revendice sprijinul prevăzut de lege.

Aproximativ 132.000 de familii primesc ajutor pentru plata energiei electrice odată cu virarea celei de-a treia tranșe de tichete de energie. În total, sprijinul a ajuns deja la aproape 600.000 de gospodării vulnerabile, corespunzător lunilor iulie și august.

Programul va rămâne activ până la 31 martie 2026, iar cererile pot fi depuse fie online, fie direct la primărie. Valoarea tichetului este de 50 de lei pe lună și poate fi folosită pentru plata facturilor la energie electrică.

Într-o intervenție la emisiunea News Pass de pe B1 TV, premierul Ilie Bolojan a afirmat că, deși România nu înregistrează cel mai mare preț la energie din Europa, raportat la veniturile populației, costurile rămân ridicate.

„În primul rând, avem o subproducție de energie. În acești ani am închis capacități energetice, deci centrale, în principal pe cărbune, dar nu am pus în locul lor, în ritmul în care s-au închis, alte surse de energie”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a oferit ca exemplu întârzierea finalizării centralei de la Iernut, din județul Mureș, un proiect început în 2016 și aflat încă în lucru. „Gândiți-vă că avem o centrală de 400 de megawați pe care am început-o din 2016, și de 10 ani n-am fost în stare să o terminăm. Și acum a trebuit să reziliem contractul a doua oară cu firma constructoare”, a declarat acesta.

Șeful Guvernului a precizat că, împreună cu Romgaz, s-a decis continuarea lucrărilor pe cont propriu, având în vedere că proiectul este finalizat în proporție de peste 90%. „Deci trebuie să avem mai multă producție. Avem câteva hidrocentrale care ar putea fi puse în funcțiune într-un an, un an și jumătate, care ar putea să compenseze parțial acest deficit de producție”, a mai explicat șeful Executivului.