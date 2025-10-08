Legea care garantează femeilor dreptul de a alege liber partenerul de viață. Proiect

Florin Manole, ministrul Muncii, a anunțat că a înaintat Parlamentului un proiect de lege care are ca scop garantarea dreptului femeilor de a-și alege liber partenerul de viață. „Astăzi am semnat şi depus la Parlament o propunere legislativă care să impună respectarea dreptului femeilor de a alege în ceea ce priveşte căsătoria! Aceasta trebuie să fie un act consimţit care să se petreacă la vârsta legală, fără presiuni şi condiţionări”, susține ministrul Muncii, într-o postare pe Facebook.

Florin Manole a explicat că „propunerea pedepseşte pe cei care forţează o căsătorie şi transmite un mesaj clar: demnitatea şi libertatea fetelor şi femeilor trebuie respectate”.

El a adăugat că proiectul beneficiază de sprijinul tuturor partidelor din coaliţie și a ținut să mulțumească organizațiilor neguvernamentale implicate în elaborarea sa.

Pe lângă inițiativa lui Florin Manole, un grup de parlamentari propune un set de măsuri suplimentare care să ofere protecție reală victimelor violenței domestice și să introducă consilierea obligatorie pentru agresori.

Proiectul vizează reformarea intervenției statului după emiterea unui ordin de protecție, astfel încât sprijinul să nu se limiteze la un act administrativ, ci să includă și un mecanism activ de monitorizare și asistență.

Activiștii care luptă pentru drepturile femeilor avertizează însă că, deși inițiativa este utilă, ea nu acoperă nevoia urgentă de a adopta o lege specială împotriva femicidului.

În același timp, proiectul prevede ca autoritățile locale să contacteze victimele imediat după emiterea ordinului de protecție, iar înainte de expirarea acestuia, să le ofere consiliere, sprijin emoțional și informații privind adăposturile disponibile.

Noua propunere legislativă introduce și obligativitatea participării agresorilor la ședințe de consiliere psihologică, cu scopul de a preveni repetarea comportamentului violent. Cynthia Paun, senatoare USR, a explicat că măsura urmărește diminuarea riscului de recidivă:

„Ne dorim să scădem rata de repetare a comportamentului, pentru că am văzut că, în practică, fără prevenție, violența se repetă.”

În plus, proiectul prevede ca ordinul de protecție să fie prelungit automat pentru cei care au încălcat legea în ultimii cinci ani. Simona Spătaru, și ea senatoare USR, a subliniat că România trebuie să urmeze exemplul altor state care acordă o protecție mai solidă victimelor: „Sunt situații pe care nu le mai putem ignora și, așa cum am văzut și în legislațiile altor state, femeile și victimele violenței domestice primesc protecție suplimentară din partea legislaturii țărilor respective, astfel încât și România va intra în rândul acestor țări.”

Datele Ministerului Justiției arată dimensiunea alarmantă a fenomenului: doar în primele patru luni ale acestui an au fost înregistrate peste 40.000 de cazuri de violență domestică și emise mai mult de 4.000 de ordine de protecție provizorii. Practic, în fiecare oră, 14 femei sunt agresate. Anul trecut, poliția a gestionat aproape 24.000 de dosare de protecție, iar în 2024 numărul lor a crescut la aproape 29.000, ceea ce demonstrează nevoia urgentă de măsuri legislative ferme.