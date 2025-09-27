Social

Cardul, noul poștaș. Florin Manole vrea pensii digitale

Comentează știrea
Cardul, noul poștaș. Florin Manole vrea pensii digitaleSursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat avantajele și costurile plăților cu cardul comparativ cu distribuirea pensiilor în numerar prin Poșta Română, evidențiind ineficiențele actuale ale sistemului.

Manole explică de ce digitalizarea pensiilor e necesară

Referitor la bacșiș și obiceiurile personale de plată, Manole a precizat că mai lasă în continuare bacșiș la cafenele, deși recunoaște că frecventarea acestora a scăzut din cauza programului încărcat.

„Stau la muncă mai mult decât mi-aș dori”, a explicat el. În ceea ce privește modul de plată, ministrul a spus că depinde de situație: „Venind spre dumneavoastră, mi-am dat seama că nu mai am cash în portofel, așa că dacă o să merg să iau o cafea, o voi plăti cu cardul.”

Florin Manole

Florin Manole. Sursa foto: Facebook/Florin Manole

Tema plăților electronice versus numerar este una prioritară pentru Ministerul Muncii, a subliniat Manole. „Îmi doresc să folosim cardul cât mai mult posibil, fără a obliga însă pe nimeni să opteze pentru această variantă.”

Erorile din cadastru pot costa scump. Cum poți evita capcanele
Erorile din cadastru pot costa scump. Cum poți evita capcanele
Live Text. Alegeri parlamentare în Republica Moldova
Live Text. Alegeri parlamentare în Republica Moldova

Care este explicația

Ministrul a atras atenția asupra unei anomalii semnificative: costurile asociate plăților prin Poșta Română depășesc de zece ori comisioanele bancare pentru plata pensiilor.

„Plata pensiilor cu cardul se rezolvă cu un singur click, în timp ce pentru Poștă trebuie să meargă cineva până în toate colțurile țării, chiar și pe vârful dealului”, a explicat el.

Pensii

Pensii. Sursa foto: Facebook/ BNS

În prezent, aproximativ jumătate dintre pensionari primesc pensiile în numerar, ceea ce înseamnă circa 2,3 milioane de persoane, potrivit ministrului. El a precizat că aceste cifre se modifică zilnic, pe măsură ce tot mai mulți beneficiari aleg plățile electronice.

Manole, despre disponibilitatea fondurilor

Întrebat despre disponibilitatea fondurilor pentru plata pensiilor și salariilor până la sfârșitul anului, Manole a liniștit publicul: „Întotdeauna au fost, întotdeauna vor fi”, explicând că rectificările bugetare fac parte din procesul normal al administrației guvernamentale.

Florin Manole a reiterat importanța digitalizării plăților sociale, evidențiind atât eficiența economică, cât și confortul oferit cetățenilor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

07:20 - Superliga. Rezultatele etapei a 11-a și clasamentul. Meciurile de duminică, 28 septembrie
07:12 - Erorile din cadastru pot costa scump. Cum poți evita capcanele
07:00 - Live Text. Alegeri parlamentare în Republica Moldova
06:54 - Boala tăcută care afectează milioane de femei. Simptomele pot fi confundate cu disconfortul menstrual
06:45 - Gestul istoric făcut de Regina Elisabeta pentru Diana. A fost o premieră la Buckingham
06:34 - Prognoza meteo, 28 septembrie. Vreme răcoroasă în mare parte din țară, cu ploi și lapoviță la munte

HAI România!

„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale

Proiecte speciale