Cardul, noul poștaș. Florin Manole vrea pensii digitale

Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat avantajele și costurile plăților cu cardul comparativ cu distribuirea pensiilor în numerar prin Poșta Română, evidențiind ineficiențele actuale ale sistemului.

Referitor la bacșiș și obiceiurile personale de plată, Manole a precizat că mai lasă în continuare bacșiș la cafenele, deși recunoaște că frecventarea acestora a scăzut din cauza programului încărcat.

„Stau la muncă mai mult decât mi-aș dori”, a explicat el. În ceea ce privește modul de plată, ministrul a spus că depinde de situație: „Venind spre dumneavoastră, mi-am dat seama că nu mai am cash în portofel, așa că dacă o să merg să iau o cafea, o voi plăti cu cardul.”

Tema plăților electronice versus numerar este una prioritară pentru Ministerul Muncii, a subliniat Manole. „Îmi doresc să folosim cardul cât mai mult posibil, fără a obliga însă pe nimeni să opteze pentru această variantă.”

Ministrul a atras atenția asupra unei anomalii semnificative: costurile asociate plăților prin Poșta Română depășesc de zece ori comisioanele bancare pentru plata pensiilor.

„Plata pensiilor cu cardul se rezolvă cu un singur click, în timp ce pentru Poștă trebuie să meargă cineva până în toate colțurile țării, chiar și pe vârful dealului”, a explicat el.

În prezent, aproximativ jumătate dintre pensionari primesc pensiile în numerar, ceea ce înseamnă circa 2,3 milioane de persoane, potrivit ministrului. El a precizat că aceste cifre se modifică zilnic, pe măsură ce tot mai mulți beneficiari aleg plățile electronice.

Întrebat despre disponibilitatea fondurilor pentru plata pensiilor și salariilor până la sfârșitul anului, Manole a liniștit publicul: „Întotdeauna au fost, întotdeauna vor fi”, explicând că rectificările bugetare fac parte din procesul normal al administrației guvernamentale.

Florin Manole a reiterat importanța digitalizării plăților sociale, evidențiind atât eficiența economică, cât și confortul oferit cetățenilor.