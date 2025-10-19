Social

De la desert tradițional la simbol al rafinamentului. Povestea celui mai scump panettone din lume

Cunoscut pentru rafinamentul său, cel mai scump panettone din lume nu impresionează prin opulență, ci prin simplitatea ingredientelor alese cu grijă. Coacerea, un proces important pentru aroma și textura perfectă, se face în forme speciale din marmură de Carrara. Povestea acestui desert de excepție este relatată de Xanthe Clay, jurnalist culinar cu o carieră de peste două decenii la The Telegraph, bucătar și autoare de cărți culinare.

Un desert clasic de Crăciun, panettone-ul, poate fi găsit în supermarketuri pentru doar cinci euro. Dacă vrei ceva mai sofisticat, o variantă de „cadou” într-un ambalaj rafinat poate ajunge la 15 de euro, iar cele semnate de branduri de lux, precum Dolce & Gabbana sau Gucci, pot depăși 50 de euro, totul pentru cozonac special de sărbători.

Însă Gianpaolo Bassi ridică standardele la un cu totul alt nivel: a lansat un panettone evaluat la 1.100 de euro, promovat drept cel mai scump din lume. Prețul rivalizează cu cel al unui bilet dus-întors spre o destinație exotică sau chiar cu o mașină second-hand în stare bună. Practic, vorbim despre o cheltuială colosală pentru o prăjitură italiană cu fructe confiate și aluat dospit, transformată într-un simbol extrem al luxului culinar, explică jurnalista.

Trebuie menționat că panettone-ul marca Bassi, cu un preț impresionant de peste 1000 de euro pe kilogram (livrarea internațională inclusă), se distanțează de extravaganțele luxoase convenționale.

Gianpaolo Bassi

Panettone. Sursa foto: Gianpaolo Bassi

Ce ingrediente conține celebrul panettone

Rețeta sa se bazează pe ingrediente atent selecționate: unt provenit dintr-o sursă confidențială, migdale din regiunea Puglia și miere de Manuka adusă tocmai din Noua Zeelandă. În loc de apă, se utilizează seva de mesteacăn, un ingredient rar ce poate ajunge la 20 de lire litrul în comerțul online.

Spre deosebire de versiunile industriale disponibile în supermarket, care sunt fabricate cu mult timp înaintea sezonului festiv, această prăjitură artizanală nu conține conservanți, emulgatori sau aditivi artificiali.

Durata de valabilitate este, în consecință, limitată la doar două săptămâni, iar producția se realizează exclusiv la comandă, în serii restrânse de maximum zece bucăți.

Panettone-ul de lux copt în marmură de Carrara

Un detaliu aparte diferențiază panettone-ul realizat de brutăria din Carrara, Toscana, de versiunile sale mai comerciale: coacerea are loc în forme din marmură de Carrara, un material faimos pentru densitatea și stabilitatea sa termică.

La degustare, diferențele de gust nu sunt neapărat izbitoare, cel puțin nu în ceea ce privește aciditatea. Însă textura surprinde printr-o finețe rar întâlnită: aluatul este aerat, cu o consistență untoasă și o dulceață fină.

Pentru o comparație corectă, jurnalista a dus câteva felii acasă și le-a testat alături de un panettone de supermarket, vândut la un preț de circa 5,50 lire sterline pentru 500 de grame, adică de aproximativ 80 de ori mai ieftin decât versiunea artizanală.

Panettone de supermarket vs. panettone de lux:

În ceea ce privește textura, varianta găsită în supermarket s-a dovedit a fi considerabil mai densă, lăsând o peliculă neplăcută pe cerul gurii, efect care a necesitat intervenția salvatoare a unei cești de cafea. În schimb, versiunea lui Bassi a reușit să impresioneze cu o aromă citrică autentică, care aduce aminte de panettonele artizanal.

„Totuși, varianta mai accesibilă are farmecul ei: dulce, cu o consistență care amintește de o prăjitură de casă. Dar nu pot nega: acel panettone rafinat, extravagant, va rămâne o amintire prețioasă – genul de lucru la care te gândești în tăcere, privind norii prin hubloul unui avion spre Australia”, a concluzionat Xanthe Clay, după ce s-a înfruptat din cel mai scump cozonac din lume.

