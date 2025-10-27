Păstăi de fasole la borcan. Rețeta care te salvează în zilele friguroase

Fasolea păstăi este unul dintre cele mai apreciate ingrediente în bucătăria bulgărească, folosită frecvent în ciorbe, tocănițe sau mâncăruri cu legume. Pentru a putea fi folosită și în sezonul rece, bulgăroaicele o conservă în borcane, într-un mod simplu și eficient, care îi păstrează culoarea, textura și gustul.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

500 g fasole păstăi

750 ml apă

2 linguri mari de sare

2 frunze de dafin

2-3 căței de usturoi

2 bucăți subțiri de hrean

Fasolea se spală bine și se taie în bucăți potrivite, apoi se așază în borcane sterilizate. Peste ele se toarnă apă cu sare, suficientă pentru a le acoperi complet, astfel încât să nu fie expuse aerului. Opțional, se pot adăuga frunze de dafin, căței de usturoi sau felii de hrean, pentru un plus de aromă.

Borcanul se închide ermetic și se depozitează la rece. Fasolea păstăi conservată în acest mod poate fi folosită direct în ciorbe sau în ghiveciul de legume.

Fasolea verde din borcan îți va fi de mare ajutor în zilele friguroase.

Ciorba pregătită cu acest ingredient se prepară rapid și va fi pe placul tuturor.

Ingrediente:

500 g fasole păstăi conservată – 1 borcan

2 bucăți morcovi

1 bucata ceapă

1 bucata ardei gras

2-3 bucăți roșii sau 2 linguri pastă de roșii

2 linguri ulei

1-2 foi de dafin

sare și piper – după gust

oțet sau zeamă de lămâie – după gust

verdețuri (pătrunjel, leuștean) – pentru servire

Ceapa, morcovii și ardeiul se curăță și se taie mărunt. Se călesc în ulei până devin aurii, apoi se adaugă roșiile tăiate cuburi sau pasta de roșii. Se adaugă apă (aproximativ 1,5-2 litri), foile de dafin și se fierb legumele 10-15 minute. Se adaugă fasolea păstăi din conservă împreună cu lichidul din borcan și se mai fierbe 10-15 minute, până se îmbină aromele. Se potrivește de sare și piper, se adaugă oțet sau zeamă de lămâie după gust. La final, se presară verdețurile tocate și se servește caldă.