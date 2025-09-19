Zacuscă de fasole boabe, rețeta pe care doar câteva gospodine mai știu să o prepare

Zacusca se numără printre cele mai îndrăgite delicatese, fiind potrivită atât pentru post, cât și pentru mesele de zi cu zi. Cu un gust și o textură aparte, varianta cu fasole boabe este pregătită de puține gospodine din România. Spre deosebire de rețeta cu vinete, aceasta implică mai mulți pași.

Dacă preferi gustul picant, poți adăuga în compoziție un ardei iute roșu.

Ingrediente necesare:

1 kg fasole boabe

2 kg ceapă

3 kg gogoșari sau ardei kapia

1 litru ulei de floarea-soarelui

1 litru bulion de roșii

sare după gust

3-4 foi de dafin

Pune fasolea la fiert într-o oală mare cu apă rece. După ce începe să fiarbă, las-o să fiarbă timp de aproximativ o oră. După fierbere, las-o să se răcească puțin, apoi paseaz-o cu ajutorul unui blender sau al unei mașini de tocat carne, până obții o pastă fină.

Ceapa se curăță și se toacă mărunt. Gogoșarii sau ardeii kapia se coc pe flacără sau în cuptor, iar apoi se pun într-o oală acoperită pentru a se înăbuși și a se curăța mai ușor. După ce s-au răcit, se curăță de coajă și se toacă mărunt.

Într-o cratiță mare, încinge uleiul și călește ceapa tocată până devine sticloasă. Adaugă gogoșarii sau ardeii tocați și continuă să călești amestecul până când legumele se înmoaie.

Adaugă pasta de fasole în cratiță și frunzele de dafin, amestecând bine pentru a se încorpora cu legumele. Toarnă bulionul de roșii și amestecă din nou. Adaugă sare după gust și îndepărtează foile de dafin. Lasă amestecul să fiarbă la foc mic, amestecând din când în când pentru a preveni lipirea. Zacusca este gata când uleiul se ridică la suprafață și compoziția capătă o consistență groasă.

Toarnă zacusca fierbinte în borcane sterilizate și asigură-te că le-ai umplut până la margine. Pune câte o linguriță de ulei deasupra fiecărui borcan pentru a preveni formarea mucegaiului. Închide borcanele și sterilizează-le într-o oală cu apă clocotită. După 20-30 se minute, acestea se scot și se lasă la răcit. Zacusca se păstrează bine în cămară sau într-un loc răcoros și uscat.