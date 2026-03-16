Secretul frumuseții lui Michelle Pfeiffer, dezvăluit după nominalizarea la Oscar

Michelle Pfeiffer, actriță nominalizată la Oscar, se întoarce pe micile ecrane în noul serial „The Madison”, disponibil pe Paramount+. În vârstă de 67 de ani, Pfeiffer impresionează nu doar prin talent, ci și prin modul în care îmbătrânește cu grație, potrivit Fox News.

Actrița a dezvăluit că secretul frumuseții sale constă într-o combinație simplă de gene bune, obiceiuri sănătoase și fericire.

„Oh, Doamne”, a râs Pfeiffer când a fost întrebată despre rutina ei de wellness. „Am gene foarte bune. Mama mea, surorile mele… Mă îngrijesc, mănânc sănătos și am renunțat la fumat destul de devreme.”

Ea a spus că încearcă să facă cât mai mult sport: „Exercițiul este cel mai bun pentru piele, pentru creier și pentru tot. Dacă ai putea să faci un singur lucru care să te facă să arăți mai bine, ar fi să faci mișcare. Să transpiri… e foarte sănătos.”

Colegul ei de platou, Kurt Russell, 74 de ani, a adăugat cu umor: „Se poate face. Trăiesc cu Goldie Hawn și vă pot spune că se poate.” Cei doi actori joacă împreună rolurile centrale ale familiei Clyburn: Pfeiffer interpretează pe Stacy Clyburn, matroana puternică și mamă a lui Paige și Abigail, iar Russell îl interpretează pe Preston Clyburn, patriarhul carismatic și soțul lui Stacy.

„The Madison”, regizat de Taylor Sheridan, este o dramă de familie care explorează iubirea, legăturile familiale și reziliența oamenilor. Acțiunea serialului se desfășoară între peisajele sălbatice ale Montanei și ritmul alert al Manhattanului.

Pentru Pfeiffer, acest proiect a însemnat și o mult așteptată reuniune pe ecran cu Kurt Russell. „Am vrut mereu să lucrez din nou cu Kurt”, a spus actrița. „Am lucrat împreună la «Tequila Sunrise» și mi-ar fi plăcut să avem mai multe scene. Abia acum a apărut ocazia.”

Co-starurile lor au mărturisit că a lucra alături de doi actori de legendă a fost o experiență de neuitat. Patrick J. Adams, cunoscut din „Suits”, a declarat: „Încă nu m-am obișnuit cu prezența lor. Sunt cei mai buni, dar și foarte accesibili.

Le place să joace și să fie implicați în fiecare scenă.” Amiah Miller a adăugat: „A-i urmări în acțiune a fost ca o lecție de actorie în direct. Totul pare natural și ușor, dar este evident că sunt maeștri ai meseriei.”

Pe platou, atmosfera a fost una prietenoasă și profesională, iar prezența lui Pfeiffer și Russell a adus un aer de autenticitate și energie serialului. Adams a explicat: „Ceea ce îi unește este simplitatea și naturalețea. Nu există forțare, totul vine firesc. Te simți prezent în scenă și reacționezi la ceea ce se întâmplă în jur.”

Pfeiffer și Russell sunt, de asemenea, producători executivi ai serialului, ceea ce le oferă un rol activ și în dinamică creativă. „The Madison” este disponibil acum pe Paramount+, iar ultimele trei episoade vor fi lansate pe 21 martie.