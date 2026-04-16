Shannon Elizabeth și-a făcut cont pe OnlyFans, în plin divorț

Actrița Shannon Elizabeth, cunoscută din filmul „American Pie”, a anunțat că și-a făcut cont pe platforma pentru adulți OnlyFans, la scurt timp după ce ar fi depus în mod discret actele de divorț de soțul ei, Simon Borchert, potrivit Page Six.

Surse apropiate de Shannon Elizabeth au spus că divorțul a fost inițiat recent inițiat și că actrița ar fi intrat într-o nouă etapă personală chiar înainte de lansarea contului pe platforma de conținut pe bază de abonament.

Deși Shannon Elizabeth nu a confirmat public despărțirea, actrița a publicat recent un mesaj în mediul online în care a povestit despre liniște, reconectare și nevoia de echilibru. Postarea a fost interpretată de presa americană ca o posibilă aluzie la schimbările din viața sa personală.

În paralel, actrița a explicat decizia de a intra pe OnlyFans prin dorința de a controla direct modul în care își construiește imaginea publică. Ea a afirmat că experiența din industria de la Hollywood a făcut-o să înțeleagă cât de des narativul unui actor este influențat de factori externi, motiv pentru care își dorește mai multă autonomie.

Shannon Elizabeth a precizat că platforma îi va permite să interacționeze mai direct cu fanii și să ofere conținut exclusiv, într-un format mai personal. Ea a descris acest pas ca pe o modalitate de a-și reconstrui relația cu publicul său de-a lungul carierei.

În același timp, actrița a anunțat că rămâne implicată în proiectele sale de mediu din Africa de Sud, unde desfășoară activități prin fundația care îi poartă numele, axată pe conservarea faunei sălbatice.

Shannon Elizabeth a fost căsătorită anterior cu actorul Joseph D. Reitman între 2002 și 2006, iar în 2021 s-a căsătorit cu Simon Borchert. Aceasta a jucat în numeroase filme și seriale.