Cupluri celebre din România care au divorțat în anul 2025. Cine a ales să pună punct relațiilor

Anul 2025 a fost martorul mai multor divorțuri răsunătoare în showbiz-ul românesc. Numeroase cupluri celebre au decis să își încheie relațiile, unele după căsnicii îndelungate și altele la doar un an distanță de la nuntă. Motivele despărțirilor au variat de la simple diferențe ireconciliabile până la infidelități mediatizate, însă toate aceste povești au atras atenția publicului.

Unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz, Andi Moisescu și Olivia Steer, și-a spus adio în 2025 după o căsnicie ce a durat peste două decenii. Cei doi formau una dintre cele mai discrete cupluri din showbizul românesc, însă în vara anului 2025 presa mondenă a relatat că au decis să meargă pe drumuri separate.

Cei doi s-ar fi despărțit în termeni amiabili, de dragul celor doi fii ai lor adolescenți. Potrivit surselor, decizia divorțului a fost luată de comun acord, ambii soți dorind să păstreze o relație civilizată și să-și protejeze copiii în acest proces. Ulterior, aparițiile lui Andi Moisescu la evenimente mondene și atitudinea sa mai relaxată au alimentat comentariile fanilor, care au remarcat că „omul când e liber e fericit”, sugerând că noi începuturi i-au priit prezentatorului de televiziune.

Un alt divorț fulgerător al acestui an este cel al trapper-ului Lino Golden (Radu Cârstea) și al soției sale Delia Salchievici. Cei doi s-au căsătorit în aprilie 2024, însă mariajul a durat doar un an, ajungând la final în primăvara lui 2025.

Decizia de divorț a fost una de comun acord, luată în mod matur după mai multe discuții, așa cum a declarat Delia pe rețelele sociale. Ea a confirmat despărțirea și a subliniat că nu a existat un conflict major între ei, ci au realizat împreună că e mai bine să o ia pe căi separate. Practic, ambii parteneri au ales să pună punct relației de comun acord, considerând că această soluție este în avantajul fiecăruia.

După separare, au apărut diverse speculații online – inclusiv aluzii la posibile infidelități – însă Delia le-a dezmințit ferm. Ea a explicat că postările sale aparent subliminale de pe Instagram erau destinate unei audiențe mai largi (contextul activității sale de tarot), negând orice atac la adresa fostului soț. În ciuda divorțului, ambii și-au continuat viața.

Fostul fotbalist și antrenor Dan Alexași soția sa Andrada au avut parte de unul dintre cele mai mediatizate divorțuri ale anului, din cauza circumstanțelor delicate ale despărțirii. După șase ani de căsnicie, mariajul lor s-a încheiat oficial în 2025, pe cale amiabilă, însă decizia de divorț a survenit în urma unui episod dramatic: Andrada ar fi avut o relație extraconjugală cu afaceristul Alex Bodi.

Dan Alexa însuși a mărturisit presei că a bănuit o schimbare de comportament la soția sa și a ajuns să o surprindă în mod direct, filmând-o ieșind din casa lui Bodi. În acel moment, Dan Alexa a ales să pună punct relației, considerând infidelitatea „trădarea supremă” peste care nu poate trece. Chiar dacă motivele divorțului au fost dureroase, procedura în sine s-a desfășurat civilizat: cei doi au divorțat la notar, în termenii unui acord amiabil, păstrând relații cordiale de dragul fiului lor, Arkan.

Dan Alexa a declarat că „tot ceea ce contează este băiețelul nostru”, semn că ambii foști soți pun pe primul loc binele copilului rezultat din mariaj. Ulterior, Alexa a reflectat public asupra contextului actual, observând că trăim „epoca social media”, în care valorile se erodează și divorțurile au devenit foarte numeroase – o aluzie la faptul că infidelitatea și validarea externă afectează multe cupluri în ziua de azi.

Cunoscuta prezentatoare Daiana Anghel și soțul ei Sorin Gonțea (chef de profesie) au format un cuplu timp de un deceniu și chiar au câștigat împreună competiția TV Power Couple România în 2024. Cu toate acestea, în 2025 cei doi au anunțat că au divorțat, despărțindu-se fără scandal și fără resentimente. Anunțul a fost făcut de Daiana Anghel pe Instagram, într-o confesiune sinceră, în care a explicat că relația lor pur și simplu și-a trăit cursul.

„Zece ani în care am crescut frumos împreună… însă uneori chiar și lucrurile frumoase ajung la un sfârșit”, a scris ea, menționând că nu s-a întâmplat nimic grav sau urât între ei. Motivul invocat a fost că, la un moment dat, „binele comun nu mai înseamnă același lucru pentru amândoi”, așa că au realizat că fiecare va fi mai bine pe cont propriu. Despărțirea lor a survenit treptat, ca „o conștientizare treptată, nu o ruptură bruscă”, semn că decizia a fost bine cântărită în timp și asumată de ambii parteneri.

Daiana Anghel a fost cea care a inițiat divorțul, având curajul – după cum ea însăși a mărturisit – „nu să rămână, ci să plece cu inima curată” atunci când „binele” a devenit doar obișnuință. Cei doi au încheiat această etapă „cu recunoștință, nu cu reproșuri… fără ură, fără răni”, demonstrând că se poate divorța civilizat, păstrând respectul reciproc pentru tot ce au trăit împreună.

Fosta asistentă TV Mădălina Pamfile a trecut și ea prin divorț în 2025, la doar un an după ce își oficializase relația. Mădălina a avut o relație de opt ani cu iubitul său – un milionar de origine albaneză – alături de care are două fetițe, însă căsătoria lor oficială (realizată pe un iaht în Dubai în februarie 2024) a durat mai puțin de 12 luni.

Vestea despărțirii a fost anunțată public de Mădălina Pamfile la începutul lui 2025, ea declarând că mariajul s-a încheiat și că acesta este „cel mai bun lucru pentru copii”. În mesajul postat pe rețelele sociale, Mădălina a subliniat că ambii părinți își iubesc enorm copiii, iar decizia separării a fost luată tocmai pentru ca fetițele lor să crească „într-un mediu sănătos”.

Se pare că ea a fost inițiatoarea divorțului, dorind să clarifice public situația „fără alte interpretări” și să pună punct speculațiilor. Cei doi foști soți au evitat scandalurile publice, preferând discreția – de altfel, și pe parcursul relației lor au fost extrem de retrași din lumina reflectoarelor. Diferențele personale și culturale (inclusiv faptul că nu au putut face nunta religioasă din cauza confesiunilor diferite) par să fi contribuit la ruptura relației. După divorț, Mădălina Pamfile s-a concentrat pe creșterea fiicelor și pe proiectele personale, afirmând că va continua să își protejeze viața privată și să fie alături de copii, alături de fostul soț, în calitate de părinți dedicați.

Șocul divorțului a lovit și în lumea sportului: fostul campion de arte marțiale Ciprian Sora a divorțat în secret de soția lui, punând capăt unui mariaj de 13 ani. Cuplul era perceput ca unul solid, însă anul 2025 a adus o lovitură puternică în viața lor personală – așa cum a relatat presa mondenă.

Cea care a depus actele de divorț a fost soția lui Ciprian Sora, decizia fiind aparent a acesteia de a încheia căsnicia. Despărțirea s-a desfășurat amiabil și discret, la notar, fără scandaluri publice, dar cu inima grea din partea ambilor, dat fiind că au împreună un băiețel. Ciprian Sora a părăsit căminul conjugal după ce au convenit împreună asupra tuturor aspectelor legate de viitor – de la numele de familie păstrat de fosta soție, până la custodia copilului și pensia alimentară.

Interesul superior al fiului lor a fost prioritar: s-a stabilit de comun acord ca băiețelul să locuiască alături de mamă, în timp ce tatăl va contribui la creșterea lui prin pensie de întreținere (echivalentul a o pătrime din venitul lunar). De asemenea, cei doi foști parteneri au agreat un program detaliat de vizitare, împărțind responsabil timpul cu copilul în weekenduri și ocazii speciale (sărbători, zile de naștere).

Populara creatoare de conținut Aluziva (Alina Greavu) și partenerul ei de viață Adi Câmpurean au decis în 2025 să își încheie mariajul după 11 ani petrecuți împreună. Cei doi au format o familie frumoasă, cu trei copii, și au fost apreciați pentru modul autentic în care își împărtășeau viața de familie cu comunitatea online. Vestea divorțului a fost, așadar, surprinzătoare pentru fani, mai ales că anunțul a venit chiar din partea lor, într-un mod transparent: Aluziva și Adi au publicat un clip video comun pe Instagram în ziua în care au mers la notar pentru a semna actele de divorț.

Ei au explicat că decizia a fost luată de comun acord, din dorința de a pune capăt relației într-un moment în care realizaseră că „nu se mai înțeleg la fel de bine ca înainte”. Nu a existat un eveniment singular declanșator, ci mai degrabă o evoluție în timp: după 11 ani „lucrurile nu mai funcționau cum și-ar fi dorit”, astfel că au hotărât împreună să încheie căsnicia amiabil.

În mesajul lor emoționant, Aluziva a mărturisit cu onestitate „Mi se rupe sufletul”, completată de Adi care a adăugat „pentru că încă ne iubim”, subliniind faptul că despărțirea are loc în condițiile în care cei doi încă își poartă sentimente de respect și afecțiune.

După divorț, Aluziva și Adi au anunțat că vor continua să fie cei mai buni prieteni și cei mai buni părinți pentru copiii lor, prioritatea fiind creșterea acestora într-un mediu liniștit și plin de iubire. Ambii au spus că urmează terapie și și-au promis reciproc că nu se vor denigra unul pe celălalt în fața copiilor, arătând o maturitate exemplară în gestionarea situației post-divorț.

Divorțurile celebrităților reflectă, în fond, o realitate mai largă: și în rândul populației generale, din ce în ce mai multe cupluri aleg să se despartă în zilele noastre comparativ cu generațiile trecute. În România, conform datelor oficiale, rata divorțurilor se menține relativ scăzută față de alte țări europene – în 2023 a fost de aproximativ 1,2 divorțuri la 1.000 locuitori, una dintre cele mai mici din UE.

Totodată, numărul divorțurilor în țara noastră a cunoscut o ușoară scădere față de anul anterior (aproape 23.000 de cupluri au divorțat în 2023, față de mai multe în 2022). Pe termen lung însă, inclusiv la nivel global se observă o tendință de creștere. Organizația Națiunilor Unite nota că proporția adulților divorțați sau separați s-a dublat la nivel mondial față de anii ’70, potrivit ourworldindata.org. De asemenea, multe țări au înregistrat creșteri alarmante ale ratelor de divorț spre finalul secolului XX – în unele state europene sau asiatice rata divorțurilor s-a triplat între anii 1970 și 1990. Cu alte cuvinte, desfacerea căsătoriilor a devenit mai comună ca odinioară, pe fondul schimbărilor sociale, al emancipării și al schimbării mentalităților despre familie.