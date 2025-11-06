Olivia Steer are probleme juridice după divorțul de Andi Moisescu

Despărțirea dintre Andi Moisescu și Olivia Steer, anunțată la sfârșitul lunii august, a surprins publicul, mai ales că cei doi au evitat să facă declarații. La scurt timp după divorț, însă, fosta prezentatoare se confruntă cu probleme juridice legate de un proces mai vechi.

Olivia Steer a fost informată că dosarul privind imobilele confiscate de regimul comunist, aflat pe rol de șase ani, va fi reluat în februarie 2026. Procesul, intentat pentru revendicarea unei moșteniri, fusese suspendat din cauza protestelor magistraților, iar reluarea acestuia a fost amânată repetat.

Ancheta a fost afectată de blocaje administrative, după cum notează Spynews.ro. Timp de patru ani, funcționari publici au ignorat solicitările instanței, iar expertul topograf desemnat nu a efectuat măsurătorile dispuse de judecători.

Conform regulamentului de aplicare a legilor fondului funciar, invocat în dosar, „Comisia pentru aplicarea fondului funciar preia şi analizează cererile depuse [...] pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere”, excepție făcând doar unitățile administrativ-teritoriale.

Fosta vedetă de televiziune a vorbit anterior despre dificultățile profesionale și despre reacțiile publice la adresa sa.

„Mi-am pierdut jobul și nu m-a mai angajat nimeni. M-am obișnuit să fiu huiduită, linșată, bârfită, amenințată, pentru vina de a avea opinii constituționale nepopulare și tupeul de a le exprima liber”, declara aceasta.

Olivia Steer, originară din Oradea, a absolvit o facultate de drept și și-a început cariera în presă încă din liceu. Ulterior, a devenit una dintre figurile cunoscute ale televiziunii românești, înainte de a se orienta către mediul online, unde este una dintre cele mai controversate voci.

Fosta prezentatoare și Andi Moisescu s-au despărțit după peste două decenii de relație, timp în care au format unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc. Cei doi au împreună doi băieți, de 16 și 18 ani, pe care au ales să-i țină departe de atenția publică.