După divorț, Andi Moisescu vorbește despre plecarea de la Pro Tv: Contează atmosfera de lucru

Andi Moisescu este una dintre figurile emblematice ale televiziunii din România. Deși a primit oferte tentante de la alte posturi, Moisescu a spus că a ales mereu să rămână fidel Pro TV-ului pentru că se simte „acasă”.

„Cred că potrivirea dintre mine și Pro TV a fost cheia. Aici mi-am găsit locul, echipa și libertatea de a face televiziune așa cum o simt. Ăsta a fost un ingredient extrem de important, care a făcut ca balanța să nu se încline în alte părți”, a spus prezentatorul.

Puțini oameni de televiziune reușesc performanța de a rămâne relevanți atâția ani. Andi Moisescu a debutat în anii ’90, într-o perioadă în care televiziunea românească era în plină transformare. De atunci, a crescut odată cu postul și a devenit una dintre vocile sale cele mai recognoscibile.

El a recunoscut că, de-a lungul anilor, au existat momente în care i s-au oferit contracte din partea concurenței, dar că a refuzat.

„Am primit oferte, desigur, dar n-am simțit niciodată nevoia să plec. Motivația financiară nu a fost niciodată suficient de puternică încât să mă facă să deviez de la drumul meu”, a explicat el, subliniind că pentru el contează mai mult atmosfera de lucru și respectul profesional decât cifrele dintr-un contract.

Prezentatorul a spus că a văzut generații întregi de colegi venind și plecând, dar unii au rămas aproape de sufletul lui. „După atâția ani, îți dai seama că se leagă prietenii trainice. Unele dintre ele s-au născut chiar înainte de Pro TV, pe vremea când lucram la radio, la Pro FM. Radioul a fost o școală și un loc unde relațiile se construiau sincer, fără artificii”, a povestit el.

El a spus că își face mereu timp pentru prietenii din redacție, chiar dacă are un program încărcat. „La bere ies în continuare cu colegii mei de la Românii au talent. E o tradiție deja. Ies și cu echipa de la Apropo TV, mai ales la final de sezon. Avem nevoie de momentele astea în care râdem, ne relaxăm și vorbim ca niște prieteni, nu doar ca niște colegi.”

Pe lângă carieră, Andi Moisescu a fost mereu pasionat de sport, însă anii și-au spus cuvântul. Fostul soț al Oliviei Stter a spus că nu îl mai țin genunchii ca pe vremuri.