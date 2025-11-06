Meghan redevine actriță. Ce rol joacă și de ce

Meghan Markle este pregătită să revină pe platourile de filmare, după ce s‑a retras din actorie în momentul în care logodna ei cu Prince Harry a devenit publică.

Potrivit publicației People, ea a fost surprinsă pe 5 noiembrie pe platoul filmării filmului Close Personal Friends, realizat de studioul Amazon MGM Studios, în Pasadena, California.

Filmul „Close Personal Friends” reunește un grup de actori recunoscuți la nivel internațional, printre care Lily Collins, Brie Larson, Jack Quaid și Henry Golding.

Producția este realizată de studioul Amazon MGM Studios și urmărește să combine elemente de dramă și comedie, oferind spectatorilor o experiență cinematografică contemporană.

Meghan Markle urmează să interpreteze propriul său rol, o alegere care adaugă un element de interes mediatic și autenticitate producției.

Filmările au avut loc în diverse locații, inclusiv în Pasadena, California, și Londra, ceea ce sugerează o poveste cu cadre internaționale și scenarii variate.

Sursele citate menționează că Meghan a avut o participare scurtă, dar că prezența ei pe platou a fost remarcabilă prin modul relaxat și prietenos în care a interacționat cu echipa de producție.

Proiectul marchează astfel o revenire simbolică a Ducesei de Sussex în industria cinematografică, după o pauză de aproape opt ani, timp în care și-a concentrat atenția asupra activităților caritabile și proiectelor media.

După logodna cu Prințul Harry, Meghan s‑a retras din actorie, renunţând la rolul său din serialul Suits, în care interpreta personajul Rachel Zane timp de şapte sezoane.

O sursă a declarat că:

„Are un rol mic. Părea foarte relaxată şi fericită. S‑a prezentat tuturor şi a fost foarte drăguţă şi cu picioarele pe pământ.”

De asemenea, conform unei alte surse:

„Este modul lui Meghan de a‑şi introduce uşor degetul în apă şi de a vedea cât de mult îi place să fie din nou pe platou.”

Revenirea lui Meghan Markle în actorie a atras atenţia atât a familiei regale, cât și a echipei de producție. Potrivit surselor, Prințul Harry și-ar manifesta un oarecare sprijin față de decizia soției sale, subliniind că dorește ca Meghan să urmeze ceea ce îi aduce bucurie și împlinire personală.

Acest suport reflectă abordarea lor comună după retragerea din viața oficială de la Palatul Buckingham, concentrându-se pe proiecte personale și profesionale în California.

Din partea echipei de producție, oamenii implicați în realizarea filmului „Close Personal Friends” au descris-o pe Markle ca fiind relaxată, prietenoasă și implicată, ceea ce a contribuit la o atmosferă pozitivă pe platou.

Sursele mai menționează că actrița a fost atentă să respecte protocolul și să se integreze armonios cu restul distribuției. Purtătorii de cuvânt ai Archewell și Amazon MGM Studios nu au oferit comentarii oficiale până în prezent.

Aceasta ar fi revenirea actriţei Meghan Markle la acţiunea de filmare după o pauză de aprox. opt ani, de la momentul în care s‑a logodit cu Prince Harry.

Detaliile despre amplasamentul exact al rolului sau despre amploarea sa rămân relativ limitate la acest moment.

Pentru Meghan, acest proiect apare după perioada în care s‑a concentrat pe alte activităţi — precum producţii documentare sau de televiziune –, înainte de a decide să revină în faţa camerelor.