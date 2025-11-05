Hollywoodul, sătul de fițele lui Meghan și Harry. Și-au pierdut și ultima urmă de bunăvointă

În ultimii ani, Meghan Markle şi Prințul Harry, ducii de Sussex, au făcut tranziţia din rolurile tradiţionale de membri ai familiei regale britanice către cele de producători şi celebrităţi în mediul entertainment‑american.

Însă, potrivit mai multor surse din industria hollywoodiană, cheful pentru ei pare să se fi diminuat:

„Locuitarii din Los Angeles nu doar că s-au săturat de ei, dar și-au pierdut și ultima urmă de bunăvointă.” a declarat un informator pentru publicaţia Page Six.

Totodată, platforma Netflix a modificat condiţiile parteneriatului cu cuplul, ceea ce face ca întrebarea „S‑a terminat era hollywoodiană pentru ducii de Sussex?” să fie din ce în ce mai frecventă.

Potrivit articolului din Page Six, o sursă din LA spune:

„Nu doar că nu mai trezesc niciun interes în Los Angeles, dar au epuizat orice bunăvoinţă de care dispuneau.”

Mai mult, o altă sursă afirmă:

„Oamenii sunt sătui de fițele lor”.

Aceste declaraţii reflectă o percepţie din industrie conform căreia interesul şi entuziasmul faţă de cuplul Sussex s‑ar fi diminuat considerabil.

Surse susţin că unii profesionişti ai divertismentului consideră că Harry şi Meghan „nu au nici măcar finesse în mediul profesional”.

În septembrie 2020 cuplul prin compania lor Archewell Productions a semnat un acord multianual estimat la circa 100 de milioane de dolari cu Netflix pentru dezvoltarea de film, seriale şi documentare.

Ulterior, în august 2025, s‑a anunţat că parteneriatul s‑a transformat într‑o formulă de tip “first‑look deal” (adică Netflix are prioritate la proiecte, dar nu mai garantat buget masiv upfront).

Articolul din The Hollywood Reporter precizează că aceasta a fost descrisă ca un „downgrade” (reducere de nivel) a acordului original.

De exemplu, sursa jurnalistică menţionează:

„The Hollywood Reporter a descris acordul multianual, de tip first‑look, drept un «retrogradare»…”

Această schimbare contractuală este interpretată de analişti ca un semnal că Netflix îşi recalibrează strategia şi nu mai vede la fel de multă valoare imediată în producţiile generate de cuplu.

Cuplul Sussex a lansat o serie de proiecte prin Archewell Productions: documentarul „Harry & Meghan”, serialul de lifestyle „With Love, Meghan”, documentare precum „Polo” etc.

Date‑le disponibile arată că unele dintre aceste producţii au avut performanţe sub aşteptări: de exemplu, „With Love, Meghan” ar fi ocupat poziţia 383 pentru vizionare în prima jumătate a anului 2025 pe platformă.

Un articol notează că:

„Contractul original de 100 de milioane de dolari… a fost acum reînnoit ca un acord first‑look.”

Astfel, mixul intre percepţia industriei, rezultatele de audienţă şi restructuring contractual creează o imagine în care puterea lor de negociere şi atractivitatea comercială au fost afectate.

Pe lângă datele contractuale, sursele citate de Page Six şi alte publicaţii au adus în discuţie comportamente de dincolo de ecrane. Un informator a declarat că:

„Sunt pur şi simplu lipsiţi de pricepere în mediile profesionale.”

De asemenea, despre Meghan Markle s‑a spus:

„E convinsă că e mai deşteaptă decât toţi şi este dispreţuitoare.”

Mai mult, o sursă anonimă citată de revista Vanity Fair a descris experienţa de a lucra cu ducesa astfel:

„Cu adevărat, cu adevărat, cu adevărat groaznic. Foarte dureros.”

Astfel de afirmaţii pleacă de la mediul de producţie, relaţia cu echipele, dar pot reflecta percepţii individuale care nu au fost contrazise public de către părţile vizate.

Chiar dacă industria pare să le ofere semnale mixte, cuplul Sussex continuă să colaboreze cu Netflix şi să dezvolte proiecte. În august 2025, s‑a anunţat că vor derula un nou acord multianual, incluzând realizarea specială de sezon de sărbători pentru „With Love, Meghan”.

În declaraţia oficială aferentă lansării acestui acord, Meghan Markle a afirmat:

„Suntem mândri să ne extindem parteneriatul cu Netflix şi să ne lărgim colaborarea pentru a include brandul As Ever.”

Aceasta indică faptul că, deşi tonul din industrie poate fi critic, părţile implicate declară continuarea implicării şi dezvoltării de conţinut.

Luând în considerare datele prezentate – percepţia scăzută din Hollywood, restructurarea contractului cu Netflix, performanţele mixte ale produselor lor, plus criticile interne – se poate afirma că “epoca hollywoodiană” pentru ducii de Sussex se află într‑un punct de inflexiune.

Nu este, conform documentelor disponibile, un final definitiv, însă indiciile sugerează o diminuare a zonei de confort şi a privilegiilor de negociere pe care le aveau iniţial.

Comparativ cu momentul de maxim al lansării contractului de ~100 milioane de dolari, situaţia lor actuală reflectă o realitate mai puţin ofertantă: industria aşteaptă rezultate cuantificabile, iar cuplul se află sub presiunea de a produce un „hit” care să reafirme valoarea lor în divertisment.