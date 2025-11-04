International

Meghan Markle și Prințul Harry sărbătoresc victoria Dodgers în World Series 2025

Meghan Markle, Prințul Harry / sursa foto: captură video
După ce Los Angeles Dodgers s-au impus în fața echipei Toronto Blue Jays în finala World Series 2025, Meghan Markle și Prințul Harry au fost surprinși într-un moment de afecțiune publică.

Clipul, publicat de Meghan pe Instagram Stories, îi arată pe cei doi în sala lor privată de film din Montecito, California, reacționând la victoria echipei din Los Angeles.

În timp ce Markle se arată entuziasmată și plină de energie, Harry pare mai rezervat. Pe rețelele de socializare au apărut și comentarii critice cu privire la autenticitatea momentului.

Apariția la meci a lui Meghan Markle și a Prințului Harry

Cu câteva zile înainte de clipul de acasă, Meghan Markle și Prince Harry au făcut o apariție surpriză la Dodger Stadium, la Los Angeles, în cadrul meciului 4 al World Series 2025 între Dodgers și Blue Jays.

Meghan a purtat o cămașă albă, pantaloni în nuanțe închise și un pulover bleumarin aruncat peste umeri, iar Harry a optat pentru un blazer bleumarin peste un tricou alb.

Cei doi au fost așezați în primul rând, direct în spatele plăcii de acasă, în dreptul jucătorilor legendari precum Sandy Koufax sau Magic Johnson, ceea ce a stârnit discuții printre fani.

Clipul din reședința ducilor

Pe 1 noiembrie 2025, după ce Dodgers au câștigat seria, Meghan a publicat pe Instagram Stories un clip în alb-negru în care apare alături de Harry și prietena sa Kelly Mckee Zajfen, în sala de teatru din reședința lor.

În clip:

  • Harry și Zajfen apar așezați, Meghan strigă de entuziasm;
  • Meghan merge către Harry și îi dă un sărut pe buze;
  • Zajfen aplaudă, iar Meghan și prietena ei sar și se îmbrățișează.

Pe contul lui Kelly Zajfen a fost postat și mesajul:

„Cel mai bun meci ever!!! Îmi pare rău H, echipa ta nu a câștigat, dar a mea daaaaaaaa. @dodgers TE IUBESC!!!!”

Problema loialităților și reacțiile online

Harry părea să susțină echipa Toronto Blue Jays, în timp ce Meghan ținea cu Dodgers. Această divergență a generat speculații și comentarii critice:

„Arată atât de fals,” a comentat un utilizator, adăugând un GIF „Staged” („Regizat”).

„Atât de regizat,” a adăugat altcineva, cu emoji de râs și plâns.

„O grămadă de falsitate performativă! Ea tocmai s-a întâmplat să aibă o cameră setată,” a scris un alt critic.

