Instabilitate în stafful lui Meghan Markle și a Prințului Harry. Încă un director a demisionat

Echipa Ducelui și a Ducesei de Sussex trece printr-o nouă schimbare după demisia lui Emily Robinson, directorul de comunicare al cuplului, la doar patru luni de la preluarea funcției, potrivit People Magazine.

Aceasta a fost responsabilă de proiectele legate de seria „With Love, Meghan” și alte activități pentru compania de producție a cuplului, Archewell.

Un purtător de cuvânt al Archewell a declarat pentru Fox News Digital:

Robinson nu a putut fi contactată pentru comentarii suplimentare.

Înainte de a se alătura echipei Ducelui și Ducesei de Sussex, Robinson a lucrat ca senior director de publicity pentru Netflix, informează People.

Ea face parte dintr-o serie de angajați care au părăsit echipa cuplului în ultimii ani, ridicând întrebări despre stabilitatea operațiunilor lor în domeniul afacerilor și al divertismentului.

Un expert în familia regală britanică, Hilary Fordwich, a declarat:

„Această plecare recentă se adaugă pur și simplu la instabilitatea continuă și la confuzia de brand din cadrul operațiunilor dezorganizate ale cuplului.”

De asemenea, Fordwich a adăugat:

„Este o indicație clară că ambiția lui Meghan Markle de a-și remodela imaginea publică cu ajutorul unei echipe bine pregătite eșuează. Imaginea creată este șocantă, deoarece întărește cu adevărat percepția negativă despre un control haotic al brandului, cel puțin, precum și influența în scădere a lui Meghan.”

În luna iunie, patru membri ai echipei cuplului, inclusiv vice-secretarul de presă Kyle Boulia și ofițerul de presă din Marea Britanie, Charlie Gipson, și-au părăsit posturile.

Fondatorul Achilles PR, Doug Eldridge, a comentat că această instabilitate ridică întrebări privind continuitatea mesajelor și stabilitatea organizațională a cuplului:

„Nu este clar cât de mult ar putea afecta cu adevărat brandul. Ceea ce le-a lipsit a fost continuitatea — fie că este vorba de personal, disciplină în transmiterea mesajelor sau concentrare creativă.”

Expertul regal Kinsey Schofield a explicat:

„Fostii angajați îmi spun că ea pare receptivă la sfaturi, acționează ca și cum le-ar pune în aplicare exact așa cum i-au fost prezentate, și apoi face exact opusul. Meghan dă vina pe mass-media și pe public pentru că o interpretează greșit sau nu o înțeleg. Este un ciclu epuizant și, pentru mulți dintre cei care au lucrat cu ea, în cele din urmă, unul nesustenabil.”

Amanda Matta, comentator media, a menționat că astfel de plecări nu sunt neobișnuite în industria de divertisment:

„Pentru că este vorba despre Meghan și Harry, fiecare plecare este tratată ca parte a unui tipar. În realitate, Sussexii operează independent de doar cinci ani și își rafinează încă modul în care vor arăta proiectele lor pe termen lung.”

Doug Eldridge a adăugat:

„Partea ușoară va fi angajarea unei persoane noi. Partea dificilă va fi găsirea unei persoane talentate și, mai important, păstrarea acesteia. Dacă acest șir de plecări în masă continuă, Meghan riscă să devină echivalentul acelei case înfricoșătoare: profesioniștii calificați pur și simplu nu se vor mai opri acolo.”

Cuplul a declarat anterior că motivele pentru retragerea din funcțiile regale includ presiunile mediatice, atitudinile rasiste și lipsa sprijinului din partea palatului