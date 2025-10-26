Kate Middleton și Meghan Markle, unite de un detaliu care nu poate trece neobservat

Stilista Ciara Russell explică în exclusivitate pentru Express, modul în care Prințesa Kate și Meghan Markle rescriu regulile modei regale, fiecare în stilul său distinct. În această toamnă, cele două figuri emblematice ale familiei regale au arătat cum eleganța poate lua forme diferite, dar la fel de influente: Prințesa de Wales mizând pe rafinamentul clasic, în timp ce Ducesa de Sussex aduce o notă contemporană și relaxată, redefinind împreună ce înseamnă astăzi stilul regal.

Stilista Ciara Russell a declarat că modul în care cele două figuri regale se îmbracă reflectă perfect direcțiile personale și profesionale pe care le-au urmat. Ducesa de Sussex mizează pe o eleganță minimalistă, alegând nuanțe neutre și linii curate care reflectă un rafinament discret. De cealaltă parte, Prințesa de Wales pare să reînvie subtil tradiția vestimentară britanică, demonstrând că stilul poate transmite atât forță, cât și loialitate față de rădăcini.

Așadar, garderoba regală capătă forme noi: au fost lăsate în urmă rochiile ample de bal și pălăriile extravagante, fiind înlocuite de costume sofisticate și piese casual. În această competiție vestimentară contemporană, fiecare alegere pare să arate rivalitatea lor și în modă.

„Kate și-a rafinat stilul în acest sezon, este mai sofisticat, mai bine definit, cu o notă elegantă. Abordează clar o estetică business-chic, cu ținute structurate ce inspiră autoritate modernă, păstrând totodată feminitatea clasică.”

Pentru Meghan Markle, forța stilului constă în simplitatea rafinată, în timp ce eleganța lui Kate Middleton se bazează pe detalii elaborate. Ducesa de Cambridge optează adesea pentru texturi sofisticate, imprimeuri clasice, precum carourile, și croieli precise, care transmit eleganță discretă.

„Alegerea cromatică a lui Kate reflectă un aer tipic britanic, tonuri sobre de gri, verde și bleumarin, ce emană un farmec rustic și nobil”, explică stilistul Russell, cunoscut pentru colaborările cu vedete celebre din showbiz.

În contrast, Meghan preferă „o estetică mai relaxată, inspirată de atmosfera Californiei, cu nuanțe neutre și linii curate. Ambele își exprimă autenticitatea prin stil, însă o fac în moduri vizibil diferite”, a punctat Ciara Russell.

Aparițiile recente ale lui Kate Middleton par să compună o veritabilă declarație de stil, inspirată de rafinamentul vestimentației britanice clasice. Ținutele sale, compuse din jachete din tweed, pantaloni de lână și piese exterioare impecabil croite, sugerează o revenire stilizată la rădăcinile modei tradiționale.

„Ținutele tradiționale sunt o tendință importantă în acest sezon”, a explicat stilistul Russell. „Kate reușește să echilibreze aceste elemente cu o notă personală de rafinament. Materialele clasice, paleta de tonuri naturale și liniile bine definite evocă esența stilului britanic, dar interpretarea este proaspătă și actuală.”

În contrast cu primele sale apariții regale, marcate de rochii strălucitoare și culori intense, garderoba sa de acum adoptă o estetică mai rezervată. „Verdele mușchi, griul cărbune și bejul cald predomină, sugerând o eleganță matură și o încredere în sine”, mai spune stilista.

Deși trăiesc la mii de kilometri distanță, Kate Middleton și Meghan Markle, două dintre cele mai urmărite femei din lume, transmit un mesaj comun: hainele pot transmite mai mult decât cuvintele.

Potrivit stilistei, garderoba Ducesei de Cambridge vine ca o completare față de angajamentul ei public, croielile precise și designul sobru subliniază seriozitatea și dedicarea, punând mai degrabă accentul pe mesaj decât pe modă.

Pe de altă parte, Meghan Markle preferă o eleganță rafinată, cu accente de stil hollywoodian, exprimată prin nuanțe neutre și linii fluide, o estetică modernă, dar nu lipsită de semnificație.

Fie că este vorba despre sobrietatea britanică sau despre rafinamentul californian, „ambele femei dau un nou sens ideii de a te îmbrăca, fiecare rescriind ce înseamnă să te îmbraci cu un scop în 2025”, a concluzionat Ciara Russell.