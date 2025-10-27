Meghan Markle publică imagini rare cu Archie și Lilibet la o fermă din California

Meghan Markle, Ducesa de Sussex, a publicat pe contul său de Instagram un videoclip în care apar copiii săi, Prințul Archie și Prințesa Lilibet, alături de Prințul Harry, într-o vizită la o fermă de dovleci.

Montajul video este acompaniat de piesa „California Dreamin’” și prezintă mai multe cadre din timpul activităților de familie desfășurate în aer liber.

Potrivit publicației Mirror, imaginile o arată pe Meghan purtând o ținută casual formată din cizme negre până la genunchi, colanți și o jachetă neagră, în timp ce Prințul Harry este îmbrăcat în blugi, hanorac și o șapcă de baseball.

În videoclip, Prințul Archie și Prințesa Lilibet pot fi văzuți alergând printr-un câmp de dovleci, în timp ce Prințul Harry sculptează un dovleac.

Alte secvențe îi surprind pe ducii de Sussex plimbându-se de mână printre standurile cu produse ale fermierilor locali. Meghan apare mângâindu-și fiul pe cap și ghidând-o pe fiica lor printre tarabe.

Postarea, care are descrierea „Happy Sunday” urmată de un emoji cu dovleac și inimă, are comentariile dezactivate, iar numărul de aprecieri nu este afișat.

Clipul, deși scurt, a atras atenția internauților datorită caracterului său familial și intim.

Nu este prima dată când Meghan Markle publică materiale video cu familia sa. Luna trecută, ducesa a împărtășit pe aceeași platformă imagini dintr-o excursie de două zile la Disneyland.

În acele cadre, Archie și Lilibet pot fi văzuți participând la diverse activități și interacționând cu personajele preferate din universul Disney.

„Secvențele au inclus momente cu Archie și Lilibet mâncând și sprijinindu-se unul de celălalt pentru o fotografie alături de tortul impresionant de ziua a patra a lui Lilibet, decorat în tematica „Mica Sirenă”, a relatat Mirror.

Alte secvențe din videoclipul anterior i-au arătat pe copii întâlnindu-se cu Elsa din Frozen și cu soldați din Star Wars, precum și pe familia Sussex bucurându-se de atracțiile Dumbo the Flying Elephant, Space Mountain și Cars.

Deși comentariile la postarea actuală sunt dezactivate, reacțiile la videoclipurile anterioare au fost numeroase. Printre cele mai apreciate comentarii din mediul online, un utilizator a scris:

„De ce acești copii sunt mereu adorabili? Îi vezi întotdeauna doar din spate..”, conform aceleiași surse.

Alții au făcut observații legate de modul în care copiii apar în imagini, în timp ce un alt comentator a menționat:

„De ce poartă cel mic încă scutece?”

Aceste reacții reflectă interesul public constant pentru viața privată a ducilor de Sussex, un subiect care continuă să genereze discuții ample în presa britanică și pe rețelele sociale.

Videoclipul postat de Meghan Markle oferă o perspectivă asupra vieții de familie a cuplului în California, unde aceștia s-au stabilit după retragerea din atribuțiile regale.

Departe de protocolul regal, imaginile îi prezintă pe ducii de Sussex într-un cadru natural, petrecând timp cu copiii lor.

Publicația Mirror notează că gestul vine în contextul dorinței cuplului de a controla modul în care familia lor este reprezentată în spațiul public, preferând să împărtășească direct imagini selectate cu fanii lor.