Probleme pentru Harry. De ce se teme Meghan de întoarcerea în Regatul Unit

Meghan Markle ar putea alege să nu se întoarcă în Marea Britanie împreună cu soțul ei, Prințul Harry, pentru că „știe cât de nepopulară este” în rândul britanicilor, a sugerat un comentator regal.

Ducii de Sussex s-au mutat în California după ce și-au anunțat retragerea din familia regală, acum mai bine de cinci ani. Totuși, zvonuri neconfirmate recente sugerează că aceștia ar lua în considerare o relocare înapoi în Europa.

Un factor crucial ar putea împiedica această revenire, conform jurnalistului regal Phil Dampier.

„Cred că singura dată când va reveni aici va fi singur”, a declarat el pentru podcastul Royal Exclusive al publicației The Sun.

„Cred că ea știe cât de nepopulară este aici.”

Această afirmație vine după ceea ce a fost numit „Megxit”, retragerea cuplului de la îndatoririle oficiale ale familiei regale.

În urma acestui episod, Meghan s-a situat constant în partea de jos a clasamentului în sondajele de popularitate YouGov, care evaluează aprecierea publicului față de membrii familiei regale.

În paralel, Prințul Harry a trimis o scrisoare ministrului de Interne, Shabana Mahmood, pentru a relua discuțiile privind protecția poliției în mod automat atunci când se află în Regatul Unit, protecție pe care nu a mai primit-o de la retragerea sa din familia regală.

În prezent, acesta beneficiază de protecție doar în cazuri punctuale.

În timp ce Meghan și Harry își continuă viața în Montecito, California, fanii ducesei au observat un mesaj criptic într-un videoclip recent postat pe Instagram.

În videoclipul fără subtitrare, Meghan filmează grădina lor, însoțită de muzică liniștitoare și cântecul păsărilor. Fanii consideră că mesajul ar putea fi legat de viața pașnică pe care o duc în California, în contrast cu scandalurile și problemele cu care se confruntă familia regală în Marea Britanie.

De asemenea, regina Camilla a fost recent văzută la Ascot, la Qipco British Champions Day, în ciuda controverselor care au urmat legăturilor prințului Andrew cu Jeffrey Epstein.

Apariția reginei a fost interpretată de experți ca un posibil mesaj subtil legat de situația delicată a familiei regale.

Astfel, în timp ce zvonurile privind o eventuală întoarcere a ducesei în Regatul Unit continuă să circule, experții regali subliniază că Meghan Markle ar putea evita această călătorie din cauza percepției publice negative.

Cuplul pare să prefere să își continue viața în Statele Unite, menținând un profil public redus și concentrându-se pe propriul lor spațiu privat și activitățile personale.