Piers Morgan: Ideologie „woke” a murit la victoria lui Trump

Jurnalistul britanic Piers Morgan a publicat recent cartea sa „Woke Is Dead”, oferind o analiză a fenomenului „woke” și a impactului său asupra culturii și politicii contemporane.

În interviuri recente, Morgan susține că momentul de apogeu al „woke-ului” a fost depășit, iar Donald Trump a jucat un rol esențial în acest proces.

Cartea examinează, de asemenea, experiențele personale ale jurnalistului, de la conflictele mediatice cu Meghan Markle și JK Rowling, până la interacțiunile sale cu fostul președinte american.

Potrivit lui Morgan, momentul în care „woke-ul” a început să își piardă influența a avut loc în timpul campaniei prezidențiale americane din anul precedent.

El explică că un anunț electoral al lui Donald Trump a captat atenția publicului mai mult decât oricare altul.

Morgan descrie publicitatea astfel:

„‘Kamala este pentru ei/ele, Președintele Trump este pentru tine’ a fost cel mai puternic și eficient spot publicitar din istoria politică modernă a Americii.”

El susține că The New York Times a evaluat campania și că aceasta ar fi putut influența votul cu aproximativ trei procente.

Campania lui Trump a difuzat variații ale acestui anunț de peste 30.000 de ori în toate statele decisive, precum și în timpul meciurilor NFL, competițiilor de fotbal universitar și curselor Nascar Xfinity Series. Mai târziu, studiile au arătat că acest demers a influențat rezultatul alegerilor cu 2,7 puncte procentuale în favoarea lui Trump.

Morgan afirmă: „Ceea ce s-a întâmplat atunci a fost un semnal clar că sprijinul pentru operațiile de afirmare a genului pentru criminalii de gradul întâi reprezenta apogeul absurdei ‘woke’. Donald Trump a intervenit și a schimbat percepția majorității.”

Titlul cărții lui Morgan sugerează sfârșitul fenomenului „woke”, deși jurnalistul recunoaște că acesta ar putea reveni periodic:

„Veți vedea o respingere imediată acum, dar, ca la jocul cu moles, va continua să apară pentru ceva timp. Când se întâmplă, trebuie să fie pus ferm la locul său.”

Morgan, în vârstă de 60 de ani, este cunoscut pentru cartea sa din 2020, „Wake Up”, în care argumenta că războiul liberal împotriva libertății de exprimare este mai periculos decât pandemia de COVID-19.

„Dacă, ca și mine, sunteți sătui să vi se spună cum să gândiți, să vorbiți, să mâncați și să vă comportați, atunci această carte este pentru voi”, scria el atunci.

În „Woke Is Dead”, subtitlul cărții este: „Cum a triumfat bunul simț într-o epocă a nebuniei totale”.

Morgan consideră că victoria lui Donald Trump a reprezentat un punct de cotitură, în special prin luarea poziției împotriva participării bărbaților în competițiile sportive feminine:

„Ceea ce s-a schimbat este reacția majorității. Oamenii pur și simplu au spus: ‘Știi ceva? Am terminat cu asta.’”

Morgan și Trump se cunosc din 2008, de când jurnalistul a câștigat versiunea americană a emisiunii „The Celebrity Apprentice”.

Relația lor a fost, de-a lungul timpului, tensionată, Trump ajungând chiar să-l scoată din lista de urmăritori pe platforma X. Cu toate acestea, cei doi sunt acum prieteni, Morgan felicitându-l pe fostul președinte pentru acordul de pace din Gaza.

Morgan povestește un incident din 2022, înainte de un interviu programat cu Trump:

„Era un dosar cu critici la adresa lui Trump. Am realizat rapid că Nigel Farage, care lansase propria emisiune pe GB News, fusese cu Trump săptămâna precedentă și... mi-a sabotat interviul.”

Reacția lui Trump a fost puternică:

„Donald Trump aproape că și-a pierdut cumpătul. Îl citea încet: ‘Mi-ai spus că sunt un șef de mafie? Ai spus că Trump nu ar trebui să candideze niciodată? Cum ai putut să-mi faci asta, ucenicul meu?’”

Ironia a salvat situația: Morgan a menționat un succes al lui Trump la golf pentru a schimba atmosfera și a continua interviul.

Morgan a avut conflicte publice cu mai multe personalități, inclusiv cu JK Rowling și actrița Emma Watson. Despre Rowling, Morgan spune:

„Nu m-am gândit niciodată că ar fi transfobică, ceea ce înseamnă că urăște oamenii trans. Ea a apărat drepturile femeilor împotriva eroziunii evidente pe altarul activismului trans.”

Referitor la Emma Watson, Morgan afirmă:

„Toți am văzut ce ai făcut și ce ai spus. Ai fost fericită să iei milioane din filmele Harry Potter bazate pe scrierea acestei femei ‘malefice’. Ai vrut să distrugi pe JK Rowling. Este dezgustător.”

De asemenea, Morgan critică clinicile pentru dezvoltarea identității de gen la tineri, menționând în special Tavistock Clinic:

„Clinica Tavistock a fost o rușine totală care dezonorează această țară. Am mutilat copii și se făcea legal. Cum a fost posibil așa ceva?”

În 2024, conform Press Gazette, Morgan a încheiat un contract de trei ani cu News UK, câștigând 17,1 milioane de lire sterline.

Compania sa, Wake Up Productions, a înregistrat venituri totale de 50,3 milioane de lire sterline în perioada 2022–2024.

Morgan și-a mutat emisiunea „Piers Morgan Uncensored” pe YouTube, deținând acum drepturile și intenționând o extindere globală.

Această decizie a venit după ce a părăsit emisiunea „Good Morning Britain”, în urma unui conflict legat de comentariile despre Meghan Markle:

„Cine a întrebat? Ce ți s-a spus? Îmi pare rău, nu cred niciun cuvânt din ce ai spus, Meghan Markle.”

Morgan afirmă că nu îi urăște pe cei doi:

„Nu am niciun interes deosebit față de ei. Nu l-am întâlnit pe Prințul Harry, deci nu poți urî pe cineva pe care nu l-ai întâlnit. În cazul lui Meghan, ea a obținut ce și-a dorit. S-a întors acasă în California și duce o viață luxoasă.”

Despre reconcilierea dintre William și Harry, jurnalistul crede:

„William nu îl va ierta niciodată. Harry și-a trădat familia.”

Asasinarea lui Charlie Kirk a întărit apelul lui Morgan pentru protejarea libertății de exprimare: „

Am intervievat de câteva ori pe Charlie. Nu am fost de acord cu tot ce a spus, dar l-am respectat pentru curajul său de a se confrunta cu campusurile studențești pline de ‘woke’.”

Cartea „Woke Is Dead” se încheie cu „13 reguli pentru viață” inspirate de Jordan Peterson, una dintre ele fiind evitarea fricii de a rata ceva (FOMO).

Morgan rămâne activ și neînfricat în fața eventualelor controverse:

„Dacă voi fi din nou ‘anulat’, de data aceasta pot să mă anulez doar pe mine. Șansele sunt zero.”

Deși fenomenul „woke” este considerat de el în declin, Piers Morgan, unul dintre cei mai controversați prezentatori ai Marii Britanii, continuă să fie o voce influentă în media, combinând analiza culturală cu experiențele sale personale și opiniile despre personalitățile publice.