JK Rowling despre Emma Watson: Nu-și dă seama cât e de ignorantă

Autoarea seriei Harry Potter, J.K. Rowling, a reacționat ferm la declarațiile recente ale Emmei Watson privind dorința de reconciliere, readucând în atenție disputa publică dintre cele două. Într-o postare postată pe X, scriitoarea a afirmat că actrița „nu conștientizează cât de ignorantă este”, în contextul dezbaterilor despre drepturile persoanelor transgender.

Reacția autoarei vine după un interviu al Emmei Watson, în care actrița și-a exprimat regretul pentru lipsa dialogului cu Rowling și dorința de a menține deschisă o metodă de comunicare. Watson a subliniat că „nu există nicio lume în care aș putea să o șterg pe J.K. Rowling din viața mea”, adăugând că sprijinul său pentru comunitatea transgender rămâne ferm.

În replică, Rowling a transmis că nu contestă dreptul actriței sau al altor colegi de distribuție de a susține „ideologia identității de gen”, dar i-a acuzat pe Watson și Daniel Radcliffe că folosesc relația profesională anterioară pentru a-i critica opiniile.

Disputa dintre Rowling și protagoniștii principali ai francizei Harry Potter nu este nouă. Disputa a început în 2020, când autoarea a publicat un eseu și mai multe mesaje catalogate drept transfobe. La acel moment, Watson, Radcliffe și Rupert Grint și-au declarat sprijinul pentru persoanele transgender.

Rowling a reacționat și i-a acuzat de lipsă de loialitate și a afirmat că nu îi va ierta pentru pozițiile publice adoptate. Mai recent, în martie 2025, scriitoarea a răspuns ironic unei întrebări pe platforma X privind actorii care ar putea compromite un film, lăsând să se înțeleagă că viza chiar trio-ul principal al francizei.

Actrița declara în 2020 că „Persoanele trans sunt ceea ce spun că sunt și merită să-și trăiască viața fără a fi constant puse la îndoială” .J.K. Rowling și-a susținut argumentul prin ideea protecției femeilor biologice în spații sensibile, precum adăposturile pentru victime ale violenței domestice, spitalele sau vestiarele publice.

Aceasta a amintit de experiențele sale din perioada de dinaintea succesului literar, când s-a confruntat cu dificultăți materiale, pentru a sublinia că vede pericole ignorate de cei privilegiați.