JK Rowling despre Emma Watson: Nu-și dă seama cât e de ignorantă
- Andreea Răzmeriță
- 30 septembrie 2025, 15:41
Autoarea seriei Harry Potter, J.K. Rowling, a reacționat ferm la declarațiile recente ale Emmei Watson privind dorința de reconciliere, readucând în atenție disputa publică dintre cele două. Într-o postare postată pe X, scriitoarea a afirmat că actrița „nu conștientizează cât de ignorantă este”, în contextul dezbaterilor despre drepturile persoanelor transgender.
J.K. Rowling o critică pe actrița Emma Watson
Reacția autoarei vine după un interviu al Emmei Watson, în care actrița și-a exprimat regretul pentru lipsa dialogului cu Rowling și dorința de a menține deschisă o metodă de comunicare. Watson a subliniat că „nu există nicio lume în care aș putea să o șterg pe J.K. Rowling din viața mea”, adăugând că sprijinul său pentru comunitatea transgender rămâne ferm.
În replică, Rowling a transmis că nu contestă dreptul actriței sau al altor colegi de distribuție de a susține „ideologia identității de gen”, dar i-a acuzat pe Watson și Daniel Radcliffe că folosesc relația profesională anterioară pentru a-i critica opiniile.
Disputa dintre scriitoare și actorii din franciza Harry Potter nu este recentă
Disputa dintre Rowling și protagoniștii principali ai francizei Harry Potter nu este nouă. Disputa a început în 2020, când autoarea a publicat un eseu și mai multe mesaje catalogate drept transfobe. La acel moment, Watson, Radcliffe și Rupert Grint și-au declarat sprijinul pentru persoanele transgender.
Rowling a reacționat și i-a acuzat de lipsă de loialitate și a afirmat că nu îi va ierta pentru pozițiile publice adoptate. Mai recent, în martie 2025, scriitoarea a răspuns ironic unei întrebări pe platforma X privind actorii care ar putea compromite un film, lăsând să se înțeleagă că viza chiar trio-ul principal al francizei.
Identitatea de gen rămâne centrul disputei dintre actriță și autoarea J.K. Rowling
Actrița declara în 2020 că „Persoanele trans sunt ceea ce spun că sunt și merită să-și trăiască viața fără a fi constant puse la îndoială” .J.K. Rowling și-a susținut argumentul prin ideea protecției femeilor biologice în spații sensibile, precum adăposturile pentru victime ale violenței domestice, spitalele sau vestiarele publice.
Aceasta a amintit de experiențele sale din perioada de dinaintea succesului literar, când s-a confruntat cu dificultăți materiale, pentru a sublinia că vede pericole ignorate de cei privilegiați.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.