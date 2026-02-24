SUA ar putea interzice procedurile de gen la minori prin „Chloe Cole Act”

Un nou proiect de lege federal, denumit „Chloe Cole Act”, urmează să fie introdus în Congresul SUA, având ca obiectiv blocarea procedurilor medicale legate de tranziția de gen în cazul minorilor, potrivit Fox News.

Inițiativa este susținută de congresmanul republican Bob Onder și de Chloe Cole, cunoscută public pentru activismul său după procesul de detransitionare.

Propunerea legislativă aduce în prim-plan dezbaterea privind tratamentele medicale aplicate adolescenților care se identifică drept transgender.

Proiectul este promovat de Bob Onder, reprezentant republican din Missouri, medic de profesie. Potrivit declarațiilor oferite Fox News Digital, legea ar urmări atât protejarea minorilor de intervenții medicale ireversibile, cât și crearea unui cadru legal care să permită copiilor și părinților să tragă la răspundere profesioniștii din sănătate.

Onder a afirmat că, în opinia sa, numărul tinerilor care ajung la astfel de tratamente a crescut semnificativ în ultimii ani.

„Știm că în ultimii 15 ani, mișcarea transgender a convins zeci de mii de băieți și fete că s-au născut în corpul greșit… iar apoi o rețea de clinici transgender a exploatat acești copii pentru ideologie și profit”, a declarat acesta pentru Fox News Digital.

Conform susținătorilor proiectului, „Chloe Cole Act” se aliniază unui ordin executiv semnat de Donald Trump în ianuarie 2025, intitula „Protejarea copiilor împotriva mutilărilor chimice și chirurgicale”.

Documentul încuraja elaborarea unei legislații care să permită acțiuni civile împotriva furnizorilor de servicii medicale în cazurile în care minorii ar fi suferit vătămări.

Ordinul sublinia necesitatea unor termene de prescripție extinse pentru astfel de procese, argumentând că efectele intervențiilor pot deveni evidente la ani distanță.

Chloe Cole, devenită una dintre cele mai vizibile voci în dezbaterea privind detransitionarea, a susținut public inițiativa. Într-o declarație transmisă Fox News Digital, Cole a descris proiectul ca fiind „un pas vital în misiunea noastră de a ne asigura că niciun minor din America nu va mai îndura tipul de daune durabile și ireparabile pe care le-am experimentat eu”.

Aceasta a adăugat că, în opinia sa, „prea mulți copii rămân expuși riscului de vătămări ireversibile provocate de blocantele pubertății, hormonii de sex opus și procedurile chirurgicale”.

Un verdict recent a fost pronunțat în New York. Un juriu a acordat despăgubiri de 2 milioane de dolari unei tinere de 22 de ani, Fox Varian, care a dat în judecată un chirurg plastician și un psiholog implicați într-o dublă mastectomie realizată în adolescență.

Children deserve medical care that protects them, not a system where ideology overtakes evidence and pushes kids toward harmful hormones and irreversible procedures. This practice is evil. I am co-leading the Chloe Cole Act to put a stop to it with a clear, constitutionally… pic.twitter.com/8OAdSYtFkL — Rep. Mike Kennedy, M.D. (@RepMikeKennedy) February 24, 2026

Potrivit relatării, reclamanta a susținut că intervenția i-a provocat prejudicii fizice și emoționale.

Cazul este invocat de susținătorii proiectului legislativ drept exemplu privind posibilitatea tragerii la răspundere a personalului medical.

American Academy of Pediatrics (AAP) și alte organizații medicale majore au exprimat anterior sprijin pentru accesul adolescenților transgender la îngrijiri medicale adecvate.

Într-o declarație din 2023, AAP preciza că susține „accesul adolescenților transgender la serviciile medicale de care au nevoie” și se opune legilor considerate discriminatorii.

Această poziție reflectă existența unor perspective divergente în comunitatea medicală și politică.