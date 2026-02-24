Autoritățile din Canada anchetează OpenAI în legătură cu masacrul comis de un transgender în Columbia Britanică

Ministrul canadian al Inteligenței Artificiale, Evan Solomon, a anunțat luni că a convocat echipa de conducere responsabilă de siguranță din cadrul OpenAI pentru o întâlnire oficială la Ottawa, potrivit Politico, în legătură cu masacrul comis de transgenderul Jesse Van Rootselaar.

Decizia vine după apariția unor informații potrivit cărora compania ar fi decis să nu raporteze autorităților canadiene activitatea unui utilizator ChatGPT, ulterior implicat într-un atac armat într-o școală din Columbia Britanică.

Oficialul a declarat că scopul întâlnirii este clarificarea procedurilor interne ale companiei privind evaluarea riscurilor și criteriile de escaladare către forțele de ordine.

Potrivit declarațiilor făcute de Evan Solomon în fața jurnaliștilor, întâlnirea cu reprezentanții OpenAI este programată pentru marți, în capitala Canadei.

Ministrul a precizat că discuțiile vor viza mecanismele prin care compania identifică potențiale amenințări și modul în care decide raportarea acestora către poliție.

„Vom avea o întâlnire față în față pentru a primi o explicație privind protocoalele lor de siguranță, când decid escaladarea și care sunt pragurile de notificare către poliție, astfel încât să înțelegem mai bine ce se întâmplă și ce fac”, a declarat Solomon.

Cazul a intrat în atenția publică după ce The Wall Street Journal a relatat că un cont ChatGPT aparținând lui Jesse Van Rootselaar ar fi fost semnalat intern de unii angajați OpenAI.

Potrivit informațiilor publicate, contul a fost suspendat cu aproximativ șapte luni înainte de incidentul armat produs pe 10 februarie, în localitatea Tumbler Ridge, Columbia Britanică.

Publicația a menționat că unii membri ai echipei ar fi interpretat anumite texte generate sau introduse în platformă ca fiind „un indiciu al unei potențiale violențe în lumea reală” și ar fi recomandat notificarea poliției canadiene.

Un purtător de cuvânt al OpenAI a declarat pentru Wall Street Journal că, la momentul suspendării contului, activitatea utilizatorului „nu îndeplinea criteriile companiei pentru raportarea către autorități”.

Compania a precizat că a contactat forțele de ordine ulterior, după ce identitatea suspectului a devenit publică.

Într-un comunicat transmis luni publicației Politico, OpenAI a descris situația drept „o tragedie devastatoare” și a subliniat cooperarea cu anchetatorii.

„Am contactat imediat forțele de ordine după ce identitatea atacatorului a fost făcută publică și suntem în contact cu RCMP pentru a sprijini investigația în desfășurare”, a declarat purtătorul de cuvânt.

„De asemenea, lideri seniori din echipa noastră se deplasează la Ottawa pentru a se întâlni personal cu oficialii guvernamentali, pentru a discuta abordarea noastră generală privind siguranța, măsurile de protecție existente și modul în care lucrăm continuu pentru a le consolida.”

Evan Solomon a afirmat că autoritățile canadiene analizează cazul, fără a anticipa eventuale măsuri de reglementare suplimentare asupra chatboturilor bazate pe inteligență artificială.

„Nu voi emite concluzii înainte de finalizarea investigației. Detaliile acestui caz nu pot fi discutate în acest moment, însă pot spune că ne asigurăm că toate opțiunile rămân deschise pentru a garanta siguranța canadienilor”, a declarat ministrul.

În investigație sunt implicați și ministrul Justiției, Sean Fraser, ministrul Siguranței Publice, Gary Anandasangaree, și ministrul Culturii, Marc Miller, conform informațiilor oficiale.

Guvernul canadian a anunțat în repetate rânduri intenția de a introduce o lege privind daunele online. Două versiuni anterioare ale proiectului nu au fost adoptate de Parlament în perioada mandatului fostului prim-ministru Justin Trudeau.

Autoritățile au menționat anterior dificultatea de a echilibra protecția minorilor în mediul digital cu menținerea libertății de exprimare.