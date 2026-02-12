Autorul masacrului de la școala din Canada, un transgender de 18 ani care și-a ucis înainte mama și fratele vitreg

Autoritățile canadiene au anunțat că Jesse Van Rootselaar, autorul masacrului de la liceul din Tumbler Ridge, provincia canadiană British Columbia, a urmat cursurile școlii înainte de a o abandona în urmă cu aproximativ patru ani, potrivit Fox News. Jesse Van Rootselaar, care se identifică drept femeie, dar a fost desemnat ca fiind bărbat, la naștere, a început tranziția în urmă cu șase ani.

Se pare că Jesse Van Rootselaar avea un istoric de contacte cu poliția din cauza problemelor de sănătate mintală și este posibil să fi avut acces la arme depozitate acasă. Poliția a declarat că oficialii au vizitat reședința de mai multe ori în ultimii ani pentru apeluri legate de sănătatea mintală, timp în care armele au fost confiscate pentru scurt timp în temeiul Codului Penal, dar au fost ulterior returnate în urma unei petiții din partea proprietarului legal.

Atacatorul transgender canadian care a împușcat opt persoane, inclusiv pe mama și fratele său vitreg, apare în fotografii publicate de New York Post ținând o pușcă, într-o fotografie stranie.

Este vorba despre fotografii postate de bunica sa pe Facebook cu ocazia celei de-a 14-a aniversări a acestuia. „La mulți ani, nepotului nostru Jesse!! Te iubesc mereu!! XOXO”, se putea citi în postarea din august 2021.

O altă imagine înfiorătoare îl arată pe Jesse Van Rootselaar arătând către aparat o pușcă și zâmbind larg, în timp ce stă pe canapea cu un alt copil mic.

Jesse Van Rootselaar a lansat atacul la o reședință privată din comunitatea izolată, înainte de a continua măcelul la liceu, unde autoritățile au declarat că a murit din cauza unei răni auto-provocate prin împușcare.

Adjunctul comisarului Poliției Regale Canadiene, Dwayne McDonald, a declarat că Van Rootselaar „s-a născut ca bărbat biologic... care, în urmă cu aproximativ șase ani, a început să se transforme în femeie și s-a identificat drept femeie”.

Jesse Van Rootselaar era cunoscut autorităților, deoarece poliția vizitase casa familiei de mai multe ori de-a lungul anilor, din cauza îngrijorărilor legate de sănătatea sa mintală, potrivit lui McDonald.

De asemenea, din locuință fuseseră confiscate arme de foc, dar proprietarul legal - pe care McDonald nu l-a numit - a solicitat cu succes returnarea lor.

O armă lungă și un pistol modificat au fost recuperate la școală, deși nu este clar dacă acele arme erau cele care fuseseră confiscate anterior.

O alertă inițială emisă marți după-amiază despre un atacator activ la școală descria atacatorul ca fiind o „femeie într-o rochie”.

Șase persoane au fost descoperite moarte în interiorul școlii, iar cadavrele mamei sale, identificată de știrile CTV ca fiind Jennifer Strang, în vârstă de 39 de ani, și ale fratelui său vitreg, în vârstă de 11 ani, au fost, de asemenea, găsite morți într-o reședință privată.

Aproximativ 25 de persoane au fost rănite în timpul împușcăturilor haotice - elevii și profesorii îngroziți amintindu-și cum s-au baricadat în sălile de clasă timp de peste două ore înainte de a fi escortați afară din școală.

Măcelul în masă este considerat unul dintre cele mai sângeroase din istoria Canadei. În 1989, un bărbat înarmat a ucis 14 studenți la L’École Polytechnique din Montreal.

După după atacurile armate în masă, Canada a implementat măsuri stricte de control al armelor de foc, inclusiv extinderea recentă a interdicției asupra armelor considerate arme de asalt.

Ceea ce nu pare să facă nimeni este să studieze problema persoanelor transgender cu probleme psihice, aflate în centrul unor acte violente și masacre în ultima perioadă. De exemplu, asasinul influencerului conservator american Charlie Kirk, Tyler Robinson, era într-o relație complicată cu un partener trangender, Lance Twiggs. Iar pe cartușele din arma sa erau mai multe inscripții aparținând culturii transgender sau extremiștilor de stânga ANTIFA.

Mai mult, Charlie Kirk vorbea, pe o scenă de la Universitatea Utah Valley, exact despre atacurile armate în masă care au implicat persoane transgender, în momentul în care a fost împușcat, conform videoclipurilor atacului.

Tot anul trecut, pe 27 august 2025, un transgender din extrema stângă „Woke” a ucis doi copii catolici la slujbă. Autorul - Robin M. Westman, născută la 17 iunie 2002 ca Robert Paul Westman, care și-a schimbat legal numele în 2020 într-un proces în care părinții aprobaseră identitatea transgender a fiicei.

De asemenea, tânărul care voia să-l omoare pe judecătorul de la Curtea Supremă a SUA Brett Kavanaugh, pentru care procurorul general a cerut o pedeapsă de cel puțin 30 de ani de închisoare, este transgender, potrivit declarației avocatului său. Motivele tentativelor de asasinat este unul ideologic, atentatorul fiind nemulțumit de pozițiile unor judecători ai Curții Supreme cu privire la avort, căsătoriile între persoane de același sex și dreptul de a purta arme.