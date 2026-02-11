Masacru într-un liceu din vestul Canadei. Zece morți după ce o femeie a deschis focul

Un atac armat produs într-un liceu din orașul Tumbler Ridge, provincia canadiană British Columbia, s-a soldat cu zece morți, inclusiv persoana suspectată că a deschis focul, potrivit informațiilor comunicate de Royal Canadian Mounted Police. Incidentul este considerat unul dintre cele mai grave evenimente cu victime multiple din istoria recentă a Canadei, potrivit Reuters.

Autoritățile au precizat că presupusa atacatoare, descrisă ca fiind o femeie, a fost găsită decedată în incinta școlii, cu ceea ce pare a fi „o rană autoprovocată”. Poliția a transmis că nu există indicii privind alți suspecți și că nu există o amenințare activă pentru populație.

Potrivit poliției, șase persoane au fost găsite moarte în interiorul liceului din Tumbler Ridge, o comunitate cu aproximativ 2.400 de locuitori situată în nordul provinciei British Columbia, la circa 1.155 de kilometri nord-est de Vancouver.

Alte două persoane au fost descoperite fără viață într-o locuință despre care anchetatorii cred că are legătură cu incidentul. O a noua victimă a murit în drum spre spital.

Cel puțin alte două persoane au fost transportate la spital cu răni grave sau care le pun viața în pericol, iar până la 25 de persoane primesc îngrijiri medicale pentru răni care nu le pun viața în pericol.

Superintendentul de poliție Ken Floyd a declarat într-o conferință de presă că „mai multe persoane rănite și mai multe persoane moarte se aflau în interiorul școlii pe măsură ce ofițerii au înaintat în perimetru”.

Acesta a adăugat:

„Încă evaluăm alte victime și nu am informații dacă acest număr ar putea crește. Scena a fost foarte dramatică și există mai multe victime care primesc în continuare îngrijiri.”

Autoritățile nu au precizat câte dintre victime ar putea fi minori.

Într-o alertă emisă anterior de poliție privind un posibil atacator activ, suspecta era descrisă „ca fiind o femeie într-o rochie, cu păr șaten”.

Ulterior, superintendentul Ken Floyd a confirmat că persoana descrisă în alertă este aceeași cu cea găsită moartă în școală.

Poliția a subliniat că nu există informații care să indice implicarea altor persoane. Ancheta este în desfășurare pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii atacului.

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a transmis un mesaj public în care a declarat:

„Sunt devastat de împușcăturile îngrozitoare de astăzi din Tumbler Ridge, B.C. Rugăciunile și cele mai profunde condoleanțe ale mele se îndreaptă către familiile și prietenii care și-au pierdut persoanele dragi în urma acestor acte de violență.”

Incidentul readuce în atenție alte atacuri armate grave din istoria Canadei. În aprilie 2020, un bărbat în vârstă de 51 de ani, deghizat în uniformă de poliție și conducând o mașină care imita un vehicul oficial, a ucis 22 de persoane în provincia Nova Scotia, într-un atac care a durat 13 ore.

De asemenea, în decembrie 1989, 14 studente au fost ucise într-un atac armat la École Polytechnique din Montreal, în provincia Quebec.

Autoritățile canadiene continuă investigațiile pentru a clarifica toate aspectele legate de incidentul din Tumbler Ridge.