Masacru într-un sat din Nigeria. Cel puțin 170 de oameni au fost uciși într-un atac armat

Cel puțin 170 de persoane au fost ucise într-un atac comis de bărbați înarmați într-un sat izolat din statul Kwara, din centrul Nigeria, a declarat pentru Reuters un deputat local. Potrivit acestuia, este cel mai sângeros atac înregistrat în acest an în districtul aflat la granița cu statul Niger, o regiune tot mai expusă raidurilor armate, răpirilor de localnici și furturilor de animale.

Atacatorii i-au strâns pe locuitorii satului Woro, le-au legat mâinile la spate și i-au executat, a relatat deputatul Saidu Baba Ahmed. Acesta a transmis agenției Reuters informații telefonice și imagini cu trupurile victimelor, fotografii care nu au putut fi verificate imediat. În timpul raidului de marți, bărbații înarmați au incendiat și locuințe, dar și magazine din sat.

Autoritățile și militarii continuă operațiunile de căutare a eventualilor supraviețuitori în zona împădurită din apropierea localității, a mai precizat deputatul. Zona este greu accesibilă, ceea ce îngreunează intervenția forțelor de securitate.

Martori citați de Reuters au declarat că atacatorii, despre care se crede că sunt jihadiști ce predicau frecvent în sat, le-ar fi cerut localnicilor să renunțe la supunerea față de statul nigerian și să accepte sharia, legea islamică.

Nigeria, cea mai populată țară din Africa și un important producător de petrol, se confruntă din 2009 cu o insurgență jihadistă în nord-est. În nord-vest și în zona centru-nord acționează bande criminale înarmate, cărora li s-au alăturat grupări jihadiste locale precum Lakurawa și Mahmuda, potrivit AFP. Cercetători au stabilit recent legături între membri ai Lakurawa, principalul grup jihadist cu baza în statul Sokoto, și Statul Islamic din Sahel, activ în Nigerul vecin.

Președintele american Donald Trump a acuzat anul trecut Nigeria că nu îi protejează pe creștini, în urma mai multor atacuri islamiste și răpiri în masă. Pe 25 decembrie, forțele americane au lovit ceea ce au prezentat drept ținte teroriste. Autoritățile nigeriene susțin că lucrează împreună cu Washingtonul pentru îmbunătățirea securității și neagă existența unei persecuții sistematice a creștinilor.

Creșterea numărului de atacuri și răpiri l-a determinat pe președintele nigerian Bola Tinubu să declare stare de urgență de securitate la nivel național, la sfârșitul lunii noiembrie a anului trecut. Măsura a fost însoțită de suplimentarea efectivelor de soldați și polițiști, în încercarea de a intensifica lupta împotriva grupurilor armate, care se refugiază de regulă în zone forestiere izolate și dificil de controlat.