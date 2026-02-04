FRF, mesaj pentru suporterii naționalei, înaintea meciului cu Turcia. Avertisment legat de hărțuirea online

Federația Română de Fotbal (FRF) a publicat, azi, pe siteul oficial, un mesaj ce este adresat suporterilor naționalei. La data de 26 martie, „tricolorii” joacă un meci capital, în deplasare, cu Turcia, în play-off-ul de calificarre la Campionatul Mondial. Federalii le cer fanilor să fie alături de echipă înaintea unui test extrem de dificil.

În fața unor meciuri care pot schimba un destin și pot îndeplini visul unei națiuni, Federația Română de Fotbal, prin intermediul Echipei Naționale de Fotbal a României, cu 50 de zile înaintea meciului de la Istanbul, lansează o campanie despre unitate, încredere și susținere necondiționată, una care vorbește despre legătura invizibilă dintre echipa națională și suporteri, o legătură care acum nici doi ani a impresionat întreaga lume, în Germania.

„Pentru a ajunge la Campionatul Mondial 2026, trebuie să câștigăm în deplasare, la Istanbul, contra Turciei, pe 26 martie, iar apoi să trecem de Kosovo sau Slovacia, tot în deplasare, pe 31 martie.

Știm valoarea adversarilor. Știm cât de dificil este contextul. Nu ne iluzionăm și nu subestimăm nimic. Dar alegem să credem. Nu pentru că e ușor, ci pentru că puterea susținerii, încrederea și unitatea pot face minuni. Pentru că fotbalul, mai ales în momentele decisive, se joacă și cu inima, nu doar cu mingea.

Cu răbdarea putem trece marea, dar cu încredere putem trece oceanul, iar acum nu e momentul să sperăm în tăcere sau să fim pesimiști, ci să credem până la capăt.

A ține cu echipa națională înseamnă, de fapt, a ține cu tine. Înseamnă să oprești critica atunci când nu ajută și să fii acolo indiferent cât de greu pare. Înseamnă să speri. Să rămâi aproape chiar și atunci când emoțiile sunt mari, iar presiunea e uriașă.

Pentru că a fi alături înseamnă să pui o cărămidă la încrederea tuturor românilor. La dorința noastră de autodepășire. Tricoul României nu este purtat doar de cei din teren, ci de toți cei care cred în el”.

„O să fie greu. Știm asta. Dar poate fi și mai greu dacă luptăm pe două fronturi: unul cu adversarul și altul între noi. De aceea, alegem să luptăm doar împreună. Și să credem în șansa noastră!

Dragi suporteri, foști tricolori care ați fost în locul nostru, lideri de opinie, analiști, jurnaliști, dragi români, Echipa Națională vă adresează o invitație deschisă: fiți un zid de susținere, nu o sursă de îndoială. Analizele și judecățile își vor avea timpul lor. Acum este timpul unității. Haideți să credem împreună până la capăt!”, au mai transmis oficialii de la „Casa Fotbalului”.

În finalul mesajului, este lansat un avertimsent legat de hărțuirea online la care ar putea să fie toți oficialii echipei naționale. „Critica distructivă, atacurile personale și hărțuirea nu ajută performanța și nu fac parte din spiritul acestei campanii. Alegem respectul, susținerea și responsabilitatea!

Astfel, FRF anunță că orice formă de hărțuire, abuz sau atac în mediul online la adresa jucătorilor, staff-ului sau reprezentanților echipei naționale nu va fi tolerată pe canalele oficiale de comunicare ale echipei naționale. Această poziție este una fermă și este aliniată politicilor promovate de FIFA și UEFA, care susțin un mediu sigur, respectuos și lipsit de abuz în fotbal, atât pe teren, cât și în afara lui.”