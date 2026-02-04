Kelemen Hunor: România trebuie să explice ajutoarele pentru Ucraina, pentru a recâștiga încrederea publicului

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că președintele României și miniștrii responsabili trebuie să explice deciziile luate în domeniul politicii externe, altfel apar tot felul de teorii ale conspirației.

„Absenţa. Şi nu e vorba de preşedintele Nicuşor Dan în acest moment. E vorba de acea moştenire cu care trebuie să facă ceva preşedintele. Că noi am lipsit zece ani de pe scena politicii internaţionale şi, sigur, nu e uşor să schimbi acest lucru. Deci e vorba mai mult de lipsă. Şi, sigur, anumite chestiuni nu trebuie făcute cu gălăgie. Dar trebuie să explici societăţii de ce ai o anumită decizie sau de ce nu ai luat o anumită decizie, în anumite dosare ce crezi tu că ar fi bine pentru România", a spus liderul UDMR.

Potrivit acestuia, dacă deciziile nu sunt explicate, atunci apar fel de fel de teorii ale conspirației privind Europa cu două viteze sau alte scenarii politice.

Kelemen Hunor a atras atenția că subiectul ajutoarelor pentru Ucraina nu a fost clar comunicat publicului. „Cu Ucraina noi nu am lămurit câte ajutoare am dat, nu am dat. Deci nu trebuie ascunse aceste informaţii, că după aceea oamenii spun: de aceea nu sunt bani în România, că noi dăm la ucraineni, ceea ce e fals. Dar dacă nu spune nimeni, nu vine ministrul de Finanţe, nu vine preşedintele, nu vine ministrul Apărării şi spun doar că nu putem spune, că nu ştiu ce.

E vorba de bani publici, nu te întreabă nimeni câte puşti sau câte mitraliere ai dat ucrainenilor, că sigur că noi nu am dat tancuri, nu am dat avioane. Trebuie explicate aceste chestiuni dacă vrem să recâştigăm încrederea oamenilor în instituţiile statului şi în clasa politică. Fără explicaţii nu merge", a afirmat Hunor, într-o intervenție televizată.

Referitor la subiectul Europei cu două viteze, lansat săptămâna trecută de Germania, liderul UDMR a precizat că este un subiect vechi, reîncălzit într-un moment dificil. „Direcţia nu poate să fie o Europă cu două viteze, fiindcă asta reduce solidaritatea, coeziunea în Uniunea Europeană. În acest moment ar trebui să creşti coeziunea, nu să reduci", a declarat Hunor.

În privința numirii șefilor SRI și SIE, Kelemen Hunor a reafirmat că aceasta este atribuția președintelui, însă accentul trebuie să fie pus pe reforma acestor structuri.

„Important este ce vom face – vom reforma serviciile şi controlul civil, controlul parlamentar asupra serviciilor sau nu? Fiindcă mai există câteva chestiuni care rămân sub semnul întrebării în 2024. Toată lumea spune se va desecretiza la un moment dat. E foarte bine, dar nu trece o săptămână să nu avem această întrebare de undeva din zona societăţii: Când veţi explica ce s-a întâmplat? Sunt multe aspecte.

Dar, la un moment dat, trebuie să vină preşedintele cu o propunere, că asta este în curtea preşedintelui. Nu ştiu ce gândire are, nu am discutat cu el despre acest aspect. Dar trebuie să vină în Parlament, la un moment dat, că nu se poate. Dacă stăm aşa, nu rezolvăm nimic. Riscul este să nu existe această gestionare cum scrie legea şi cum e aşteptarea societăţii", a explicat liderul UDMR.