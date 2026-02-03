Raport al Comisiei pentru controlul SRI: Securitatea naţională a fost pusă în pericol printr-un proces lent

Amenințările la adresa securității naționale din intervalul august–decembrie 2025 au avut un caracter fragmentat și cumulativ, iar eficiența reacției statului a depins în mod esențial de cooperarea dintre instituții, reiese din bilanțul prezentat marți de președintele Comisiei parlamentare pentru controlul activității SRI, deputatul PSD Eugen Bejinariu. Acesta subliniază că Serviciul Român de Informații a acționat în limitele mandatului legal, însă este necesară o atenție constantă asupra proporționalității măsurilor, transparenței instituționale și folosirii responsabile a capabilităților informative.

Potrivit lui Eugen Bejinariu, a doua jumătate a anului 2025 a fost marcată de „o relativă stabilitate politică, pe fondul încheierii procesului electoral de alegere a președintelui României”. Ultimul scrutin al anului, cel pentru Primăria Capitalei, nu a generat efecte majore la nivel național, ci a produs mai degrabă o mobilizare politică limitată la nivelul Bucureștiului.

„Cu toate acestea, finalul de an a cunoscut o nouă creștere a nivelului de tensiuni sociale, ca urmare a măsurilor luate pentru diminuarea deficitului bugetar. A doua jumătate a anului trecut a plasat România într-un context de securitate internă relativ stabil din punct de vedere al evenimentelor vizibile, dar marcat de o acumulare constantă de riscuri, presiuni și vulnerabilități”, arată președintele Comisiei.

În acest cadru, dezbaterea publică a fost dominată de teme economice sensibile – taxe, scumpiri, inflație, putere de cumpărare, austeritate și concedieri –, un context emoțional care a favorizat apariția și răspândirea teoriilor conspirației și a narativelor de dezinformare. Bejinariu amintește că două evenimente cu impact emoțional puternic, explozia din cartierul Rahova și golirea barajului Paltinu, „fără aparentă legătură cu securitatea națională”, au generat un front problematic legat de infrastructuri critice, manipulare, dezinformare și război cognitiv.

Șeful Comisiei arată că, deși nu au existat atacuri directe la adresa securității naționale, riscurile s-au manifestat printr-un „proces lent de uzură”, care a pus la încercare reziliența instituțională și capacitatea statului de a răspunde coerent. În acest context, activitatea SRI a devenit inevitabil subiect de polemică publică.

„În acest context încărcat factual și emoțional, Comisia a întreprins activități consecvente de verificare a modului în care SRI se achită de misiunile încredințate, precum și de respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor pe parcursul îndeplinirii atribuțiilor”, precizează Bejinariu.

El menționează că, în baza Hotărârii Parlamentului 30/1993, activitatea Comisiei a inclus verificări, interpelări, vizite de lucru și solicitări de explicații, atât pe teme de actualitate, cât și pe subiecte cu impact pe termen lung, legate de politicile naționale de apărare și securitate. Controlul nu s-a limitat la respectarea strictă a legalității, ci a vizat și modul în care SRI s-a adaptat unui mediu de securitate complex, fără a afecta drepturile cetățenilor.

Un capitol important al activității Comisiei a fost legat de combaterea agresiunilor cognitive. „În această idee, am solicitat să aflăm reperele strategice ale SRI pentru cunoașterea timpurie a amenințărilor din acest spectru, care survin din/prin mediul online, inclusiv prin platformele informale”, arată Bejinariu, menționând și solicitarea unei hărți a riscurilor asociate războiului cognitiv.

În ceea ce privește contraspionajul, președintele Comisiei evidențiază impactul arestării unui înalt oficial al SIS Moldova, incident care „a ridicat semne de întrebare cu privire la natura complexă a relaționării” dintre cele două state. De asemenea, arestarea a doi cetățeni ucraineni care pregăteau acte de sabotaj în România a generat polarizare și teorii conspiraționiste, situație în care Comisia a verificat fundamentele concluziilor prezentate de SRI.

Analiza Comisiei s-a extins și asupra infrastructurilor critice, precum apa și gazul metan, considerate esențiale pentru comunități. „Am solicitat o informare complexă din partea SRI, potrivit atribuțiilor, cu privire la situația tuturor categoriilor de infrastructuri critice naționale, riscurile și amenințările care le vizează”, precizează Bejinariu.

În concluzie, președintele Comisiei parlamentare pentru controlul SRI subliniază că „principala constatare a Comisiei este că amenințările la adresa securității naționale au fost fragmentate și cumulative, iar eficiența răspunsului statului depinde de capacitatea instituțiilor de a coopera și de a menține un echilibru între securitate și libertățile fundamentale”.

„Activitatea SRI s-a desfășurat în limitele mandatului legal, însă Comisia consideră necesară o atenție permanentă asupra proporționalității măsurilor, transparenței instituționale și utilizării responsabile a capabilităților informative”, mai arată Eugen Bejinariu, menționând că rezultatele verificărilor vor fi incluse în rapoartele pentru anul 2025 ce vor fi depuse la Parlament și făcute publice conform procedurilor legale.