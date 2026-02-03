Șoferi scăpați de puncte de penalizare contra bani. Doi angajați INSP, reținuți. Video

Republica Molodva. Șoferi care încălcau regulile de circulație ar fi fost scutiți de sancțiuni contravenționale în schimbul unor sume de bani, potrivit unui dosar penal instrumentat de procurori. În centrul anchetei se află doi angajați ai Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP), suspectați că ar fi pus la punct o schemă ilegală prin care ar fi protejat conducători auto de răspunderea prevăzută de lege.

Conform Serviciului Protecție Internă și Anticorupție (SPIA), cei doi inspectori ar fi întocmit, pe parcursul anului 2025, procese-verbale de constatare a contravențiilor rutiere pe numele unor persoane care, în realitate, nu se aflau la volan în momentul comiterii încălcărilor.

Anchetatorii susțin că, pentru a-i scăpa de sancțiuni pe șoferii depistați în trafic, inspectorii ar fi indicat în documente numele unor cetățeni străini. Verificările efectuate ulterior au scos la iveală un detaliu esențial: persoanele indicate în acte nu se aflau nici măcar pe teritoriul Republicii Moldova la data presupuselor abateri, ceea ce ridică suspiciuni serioase privind autenticitatea documentelor întocmite.

Pe lângă falsificarea actelor oficiale, inspectorii sunt bănuiți că ar fi cerut și primit bani de la conducători auto opriți în trafic, în special în localitățile din raioanele Nisporeni și Ungheni. Potrivit materialelor anchetei, șoferii erau acuzați, în principal, de depășirea limitei legale de viteză cu 20–30 km/h.

În conformitate cu legislația în vigoare, o astfel de abatere se sancționează cu amendă de până la 1.200 de lei și aplicarea a patru puncte de penalizare. Pentru a evita aceste sancțiuni, conducătorii auto ar fi achitat sume de bani direct inspectorilor, mita variind între 500 de lei și 50 de euro.

În cadrul investigațiilor, oamenii legii au desfășurat percheziții atât în automobilul de serviciu utilizat de suspecți, cât și asupra acestora. În urma acțiunilor procesuale, au fost ridicate mai multe probe considerate relevante pentru cauza penală, inclusiv documente și alte obiecte care ar putea confirma implicarea celor doi inspectori în activitățile ilegale investigate.

După examinarea materialelor acumulate, procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale au dispus înaintarea oficială a învinuirilor. Cei doi angajați INSP sunt cercetați pentru fals în acte publice și corupere pasivă, infracțiuni care, potrivit Codului penal, pot atrage pedepse cu închisoarea și interdicția de a ocupa funcții publice.

Autoritățile precizează că investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și pentru identificarea eventualilor complici sau a altor situații similare. Instituțiile responsabile subliniază că fenomenul corupției în sistemul de ordine publică reprezintă o prioritate pentru organele de drept, iar astfel de practici vor fi sancționate conform legislației.

Totodată, reprezentanții organelor de anchetă reamintesc că persoanele vizate într-un dosar penal beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile de către instanța de judecată.