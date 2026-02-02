Social

Certificate medicale „pe bani”, fără controale. Medic-șef reținut după descinderi masive într-o schemă ilegală pentru obținerea permiselor de conducere. Video

Certificate medicale „pe bani", fără controale. Medic-șef reținut după descinderi masive într-o schemă ilegală pentru obținerea permiselor de conducere. Video
Republica Moldova. Un medic-șef este suspectat că ar fi transformat eliberarea certificatelor medicale pentru permise de conducere într-o adevărată afacere ilegală, în care documentele ar fi fost eliberate contra mită, fără efectuarea examinărilor obligatorii. Schema a fost destructurată în urma unei operațiuni ample desfășurate de ofițerii anticorupție, care au efectuat zeci de percheziții în Chișinău și în raioanele Șoldănești și Rezina.

Potrivit anchetatorilor, în dosar sunt vizați membri ai mai multor comisii medicale responsabile de evaluarea stării de sănătate a conducătorilor auto și a candidaților la obținerea permisului de conducere. Este vorba despre membri ai Comisiei narcologice speciale, ai Comisiei medicale a conducătorilor de autovehicule, dar și ai Comisiei speciale de evaluare a capacității psihice.

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procurorilor Procuraturii municipiului Chișinău, investighează mai multe cauze penale pornite pentru corupere pasivă și trafic de influență.

Medic-șef, în centrul schemei ilegale

În centrul investigației se află președintele sau un membru al comisiilor medicale din cadrul IMSP Spitalul raional Șoldănești, care deține simultan și funcția de medic-șef al Secției consultative.

Potrivit probelor acumulate de anchetatori, acesta ar fi acționat sistematic și în complicitate cu alți medici pentru a facilita eliberarea certificatelor medicale fără ca persoanele solicitante să fie supuse examinărilor obligatorii.

„Acesta ar fi pretins, acceptat și primit personal sau prin intermediari mijloace bănești ce nu și se cuveneau, în sume cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei, pentru eliberarea certificatelor medicale”, precizează CNA.

Sursa foto: CNA

Descinderi în mai multe localități și reținere pentru 72 de ore

Aproximativ 30 de percheziții au fost desfășurate la domiciliile persoanelor vizate, în birouri de serviciu și în automobilele utilizate de suspecți. Scopul acțiunilor este documentarea faptelor de pretindere și primire a banilor necuveniți, dar și acumularea probelor necesare pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate.

În urma descinderilor, medicul-șef al Secției consultative din cadrul IMSP Spitalul raional Șoldănești a fost reținut pentru 72 de ore.

Autoritățile caută toți complicii implicați

Organele de drept continuă investigațiile pentru stabilirea întregii rețele și pentru identificarea tuturor persoanelor care ar fi participat la eliberarea ilegală a certificatelor medicale. Cazul ridică semne de întrebare privind integritatea sistemului de evaluare medicală pentru conducătorii auto și riscurile generate pentru siguranța rutieră.

