Kelemen Hunor îl critică pe Nicușor Dan: România devine irelevantă dacă nu te așezi la masă

Kelemen Hunor, președintele UDMR, îl critică pe Nicușor Dan pentru modul în care România se poziționează pe plan extern. În opinia sa, România a ajuns să conteze tot mai puțin în discuțiile importante, lucru care se vede „în fiecare zi”. „Președintele actual trebuie să înceapă ceva cu acest lucru și dacă nu reușești să te așezi la masă, dacă nu ai inițiative, dacă nu ai un punct de vedere, sigur că rămâi irelevant”, a spus acesta, la un post TV.

Liderul UDMR a afirmat că România este irelevantă pe scena internațională, susținând că acest lucru poate fi observat „în fiecare zi”. Totuși, Kelemen Hunor a susținut că problema nu este una nouă și o leagă și de „moșteniri vechi”, dar subliniază că actuala conducere trebuie să schimbe direcția.

„Președintele actual trebuie să înceapă ceva cu acest lucru și dacă nu reușești să te așezi la masă, dacă nu ai inițiative, dacă nu ai un punct de vedere, sigur că rămâi irelevant. Este cea mai mare pierdere dacă în această perioadă devine irelevantă și nu este băgată în seamă. Dar dacă nu spui și nu discuți subiectele, nu spui punctul tău de vedere. Sigur că irelevanța ta crește din acest punct de vedere. Zic eu că suntem într-un moment extrem de important, dincolo de toate problemele noastre interne”, a explicat acesta, la Antena 3.

Potrivit acestuia, România trebuie să caute parteneri în Uniunea Europeană, atât în rândul vecinilor, cât și la nivel regional.

Kelemen Hunor l-a criticat și pe fostul președinte Klaus Iohannis, afirmând că acesta a ignorat complet relația României cu vecinii. „Trebuie să rezolvăm ceea ce nu a făcut Iohannis, fiindcă el parcă Balcanii de Vest nu exista pentru România”, a mai adăugat acesta.

Liderul UDMR a afirmat că România are, în prezent, relații slabe cu majoritatea vecinilor. El a făcut o excepție în cazul Republicii Moldova, despre care a spus că este „o discuție mai complexă”.

În același timp, acesta a subliniat că Bucureștiul nu are relații bune nici cu Serbia, nici cu Bulgaria, nici cu Ungaria, nici cu Ucraina.

„Dintre toți vecinii, nu avem cu niciunul o relație bună”, a spus acesta, adăugând că „nu trebuie să mergi în diplomație permanent cu pușca și să tragi în aer ca să fie zgomot”.