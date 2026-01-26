Atac armat la un meci de fotbal în Mexic. Cel puțin 11 morți și 12 răniți

Un atac armat a dus la moartea a cel puțin 11 persoane și rănirea altor 12, duminică, pe un teren de fotbal din statul Guanajuato, situat în Mexic și considerat unul dintre cele mai violente, unde operează mai multe grupări criminale, au transmis autoritățile locale, citate de AFP. Incidentul s-a produs în orașul Salamanca, iar polițiștii au anunțat că „îi caută pe cei responsabili”.

În noaptea de sâmbătă, patru saci cu rămăşiţe umane au fost abandonaţi în același oraș.

„Au fost confirmate decesele a 11 persoane, dintre care 10 au murit la faţa locului şi una în timp ce primea îngrijiri medicale într-un centru spitalicesc. 12 persoane au fost rănite în urma focurilor de armă”, au arătat autoritățile.

Guanajuato este un centru industrial important, cu fabrici de asamblare auto și numeroase atracții turistice, unde mai multe grupuri criminale își dispută traficul de droguri și furtul de combustibil, conform analiștilor.

La începutul anului, guvernul mexican condus de Claudia Sheinbaum a declarat că rata omuciderilor din țară a atins în 2025 cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu.

În urmă cu trei zile, un alt atac armat a avut loc în statul australian New South Wales, soldat cu moartea a trei persoane, a anunțat poliția. Presa locală a relatat că autorul atacului este în continuare liber, potrivit Reuters.

Două femei și un bărbat au fost uciși, iar un alt bărbat a fost dus la spital în stare gravă.

„O operațiune a poliției este în curs de desfășurare la Lake Cargelligo“, anunțau autoritățile pe rețelele de socializare.

Mai mult, locuitorii au fost îndemnați să rămână în locuințe. Ziarul Sydney Morning Herald notează că incidentul ar putea fi legat de violență domestică și că un bărbat înarmat, cu o armă de calibru mare, se ascunde în oraș. Lake Cargelligo, situat în regiunea Central West din New South Wales, are aproximativ 1.100 de locuitori, conform recensământului din 2021.

Împușcăturile au avut loc la o lună după ce doi bărbați înarmați au deschis focul la un eveniment organizat pe plaja Bondi, pentru a sărbători festivalul evreiesc Hanuka, ucigând 15 persoane în cel mai grav atac armat din Australia din ultimele decenii.