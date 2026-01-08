Atac armat în Salt Lake City. Doi morți și șase răniți

Două persoane au murit, iar alte șase au fost rănite în urma unor focuri de armă care au avut loc în fața unei biserici mormone din Salt Lake City, au anunțat autoritățile locale, potrivit agenției Associated Press (AP).

Incidentul a avut loc în parcarea unei Biserici a lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, cunoscută sub numele de biserica mormonă.

Conform informațiilor furnizate de poliție, în momentul atacului zeci de persoane se aflau în interiorul clădirii pentru o înmormântare. Toate victimele identificate până în prezent sunt adulți.

Șeful poliției din Salt Lake City, Brian Redd, a declarat că autorul împușcăturilor nu părea să aibă vreo animozitate față de o anumită religie. „Nu credem că acesta a fost un atac țintit împotriva unei religii sau ceva de genul acesta”, a spus el.

Autoritățile au mai precizat că, deși nu consideră că atacul a fost îndreptat împotriva unei religii, nici nu îl clasifică ca fiind întâmplător. În prezent, niciun suspect nu a fost reținut, iar ancheta este în desfășurare.

Brennan McIntire, care locuiește într-un apartament lângă parcare, a povestit pentru AP cum a perceput incidentul. „Eu și soția mea, Kenna, am auzit împușcăturile în timp ce ne uitam la televizor. Am sărit de pe canapea și am alergat afară pentru a vedea ce se întâmplă”, a declarat el.

McIntire a descris scena de după atac: „De îndată ce am ajuns acolo, am văzut pe cineva întins pe jos. Oamenii îl îngrijeau, plângeau și se certau.”

La scurt timp după incident, aproximativ 100 de vehicule ale forțelor de ordine au fost desfășurate în zonă, iar elicopterele survolau regiunea pentru a asigura controlul situației și pentru a sprijini operațiunile de intervenție.

BREAKING: At least 8 shot, 2 fatally, in shooting at Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Salt Lake City, police say A funeral was taking place at the time. pic.twitter.com/imCpmyhTmT — Breaking911 (@Breaking911) January 8, 2026

Poliția investighează circumstanțele exacte ale atacului, inclusiv modul în care autorul a reușit să efectueze focurile de armă.

Autoritățile locale au subliniat că ancheta continuă și că vor fi comunicate noi informații pe măsură ce acestea devin disponibile.

În prezent, nu au fost raportate alte incidente legate de atac, iar zona din jurul bisericii a fost securizată pentru a permite desfășurarea anchetei.

Incidentul reamintește de riscurile asociate evenimentelor publice, chiar în contexte religioase, și atrage atenția asupra importanței măsurilor de securitate în spațiile publice.