Scandal politic în SUA, după împușcarea unei femei care a încercat să dea cu mașina peste un agent ICE

Scandal politic în SUA, după un incident petrecut la Minneapolis în care o femeie a fost împușcată mortal de un agent de imigrări (ICE) după ce aceasta ar fi încercat să dea cu mașina peste el, la un protest în favoarea imigranților ilegali, potrivit Fox News. Femeia împușcată a fost identificată de autoritățile locale ca fiind Renee Nicole Good, în vârstă de 37 de ani.

Oficialii din Consiliul Local, dominat de Partidul Democrat-Laburist al Fermierilor, populist de stânga, și de Partidul Socialist, de extremă stânga, care se opun reținerii și deportării imigranților ilegali, susțin că femeia nu ar fi intenționat să-l calce cu mașina pe agentul ICE care a împușcat-o. Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a numit-o pe femeia în vârstă de 37 de ani „teroristă domestică” și a acuzat-o că a încercat să-l ucidă pe agentul federal, argumentând în același timp că ofițerul a acționat în autoapărare.

Incidentul a avut loc în timpul unei operațiuni ICE în sudul orașului Minneapolis, potrivit Departamentului de Securitate Internă, care a declarat că agenții încercau să facă arestări când Good a încercat să-și folosească vehiculul ca armă împotriva ofițerilor, determinând un agent federal să tragă în autoapărare.

Good a fost declarată moartă după ce a fost lovită de focurile de armă. Agentul implicat nu a fost identificat public, iar incidentul este încă în curs de investigare.

După incident, membrii Consiliului Local Minneapolis au cerut ca ICE să părăsească orașul. „În această dimineață, un agent ICE a împușcat-o ucis pe Renee Nicole Good, o membră a comunității noastre”, se arată în comunicatul oficialilor locali.

„Oricine ucide pe cineva în orașul nostru merită să fie arestat, investigat și urmărit penal în măsura maximă prevăzută de lege”, au mai spus membrii Consiliului Local.

Aceștia au declarat că susțin comunitatea de imigranți ilegali din Minneapolis și au acuzat autoritățile federale de imigrare că aduc „haos și violență” în oraș.

Dar secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a declarat miercuri seară că Renee Nicole Good a încercat să calce cu mașina un ofițer de aplicare a legii cu vehiculul ei.

Împușcarea fatală a lui Renee Nicole Good, pe care Kristi Noem nu a identificat-o, a fost „prevenibilă”, a spus Noem, reiterând că agenții ICE desfășurau operațiuni legale de aplicare a legii în momentul incidentului.

Noem a mai spus că agenții ICE desfășurau operațiuni în Minneapolis când unul dintre vehiculele lor a rămas blocat în zăpadă din cauza condițiilor meteorologice. În timp ce agenții încercau să elibereze vehiculul, au fost hărțuiți și blocați de ceea ce a descris ca fiind un grup de agitatori anti-ICE.

Potrivit lui Kristi Noem, agenții s-au apropiat de vehiculul lui Good după ce aceasta i-a blocat în mod repetat pe ofițeri și le-a împiedicat munca. Ea a spus că agenții ICE i-au ordonat lui Good să iasă din vehiculul ei și să nu mai obstrucționeze forțele de ordine, dar aceasta a refuzat să se conformeze.

„Apoi a procedat la transformarea vehiculului ei într-o armă”, a spus Noem, adăugând că Renee Nicole Good a încercat să calce cu mașina sa un ofițer.

Kristi Noem a mai spus că ofițerul implicat a fost lovit de vehicul și transportat la un spital, unde a fost tratat și ulterior externat.

WATCH: Secretary Noem holds press conference on domestic terror attack in Minneapolis against ICE agents. https://t.co/Nx7vYqUeZi — Homeland Security (@DHSgov) January 7, 2026

O femeie acoperită de sânge, care s-a autoidentificat drept soția lui Renee Nicole Good, apare într-o filmare de la fața locului în timp ce se învinovățește isteric pentru uciderea partenerei ei de către agenții ICE, potrivit The New York Post.

Femeia a fost filmată plângând la doar câțiva pași de mașina avariată a lui Renee Nicole Good în Minneapolis, miercuri dimineață, în timp ce un vecin care a auzit agitația a întrebat-o ce s-a întâmplat. „Am pus-o să vină aici, e vina mea”, a spus femeia printre suspine. „Tocmai mi-au împușcat soția.”„Au împușcat-o în cap. Am un copil de 6 ani la școală”, spune aceasta.

Se presupune că Rennee Nicole Food a făcut parte dintr-un grup de protestatari care „au hărțuit și au împiedicat” munca agenților ICE pe tot parcursul zilei, a declarat secretarul DHS, Kristi Noem.

Femeia care a declarat că este soția lui Good a fost văzută în numeroase alte înregistrări dinainte și după incidentul mortal. Chiar înainte să se audă împușcăturile, a fost văzută urmărindu-i îndeaproape pe agenți federali și filmându-i.

De asemenea, ea stătea lângă mașină când s-au auzit împușcăturile și nu părea să observe că se întâmplase ceva până când aceasta nu a pronit în trombă pentru a se izbi de o altă mașină la scurt timp. Femeia care s-a identificat drept soția lui Renee Nicole Good a alergat după mașină la scurt timp după aceea, în timp ce alte fotografii de la fața locului o arătau încercând să o ajute pe Good în timp ce zăcea sângerând pe scaunul șoferului.

Renee Nicole Good se descrisese pe rețelele de socializare drept „soție și mamă”. De asemenea, se considera „poetă și scriitoare” și „chitaristă de rahat din Colorado, experimentând Minneapolis”. Iar mama ei a numit-o „una dintre cele mai amabile persoane pe care le-am cunoscut vreodată” după ce a aflat de moartea ei.

„A fost extrem de plină de compasiune. A avut grijă de oameni toată viața ei. A fost iubitoare, iertătoare și afectuoasă. A fost o ființă umană uimitoare”, a mai spus mama ei, Donna Ganger, pentru Star Tribune.

Presupusa soție a lui Renee Nicole Good a mai susținut că erau noi în zonă și nu aveau pe nimeni pe care să-l sune atunci când vecinul a întrebat-o dacă are nevoie de ajutor. Același videoclip îl arată și pe un rezident care se prezintă drept profesor de medicină și cere în mod repetat să se apropie de mașina avariată în care Good era prăbușită, sângerând, pentru a o evalua. Dar agenții ICE i-au interzis accesul, spunând că echipa de urgență va ajunge în curând.

„Putem accepta că moartea acestei femei este o tragedie, recunoscând în același timp că este o tragedie pe care a provocat-o ea însăși”, a scris, pe X, vicepreședintele JD Vance.

„Nu te amesteca ilegal în operațiunile federale de aplicare a legii și nu încerca să-i calci cu mașina peste ofițerii noștri. Este chiar atât de simplu”, a adăugat Vance.

„Vreau ca fiecare ofițer ICE să știe că președintele, vicepreședintele și întreaga administrație îi susțin.

Către radicalii care îi atacă, îi doxează și îi amenință: felicitări, vom depune eforturi și mai mari pentru a aplica legea”, a scris, după câteva minute, vicepreședintele SUA, JD Vance, tot pe X.