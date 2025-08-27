International Atentat la o școală din SUA. Sunt cel puțin trei morți, atacatorul și-a pierdut viața







Un nou atac armat petrecut în SUA. Ținta a fost o școală catolică din orașul Minneapolis din Minnesota, după cum notează Agerpres. Doi copii au fost omorâți şi alte 17 persoane au fost rănite. Un bărbat înarmat a deschis focul asupra elevilor care participau la o slujbă la şcoala catolică Annunciation (Buna Vestire) din Minneapolis, conform primelor informații oferite de autorități.

Atacatorul, înarmat cu o puşcă, o armă automată şi un pistol, a tras zeci de gloanţe care au pătruns prin ferestrele bisericii, au declarat oficialii, precizând că apoi atacatorul s-a sinucis.

„A fost un act deliberat de violenţă împotriva copiilor nevinovaţi şi a altor persoane care participau la slujbă. Cruzimea şi laşitatea de a trage asupra unei biserici pline de copii sunt absolut de neînţeles", le-a declarat jurnaliştilor şeful poliţiei din Minneapolis, Brian O'Hara.

Atentatul s-a petrecut la două zile după începerea anului şcolar la şcoala catolică Annunciation. Este vorba despre o instituție de învățământ elementară privată unde învaţă circa 395 de elevi. Şcoala aparţine de Biserica Catolică Annunciation, ambele clădiri fiind situate într-o zonă rezidenţială în sud-estul celui mai mare oraş din Minnesota.

Oficialii au declarat că atacatorul purta haine negre, avea puţin peste 20 de ani şi nu avusese probleme cu legea. Autorităţile nu au publicat numele atacatorului şi au spus că încearcă să găsească un motiv pentru atrocitatea pe care a comis-o. Reprezentanții Children's Minnesota au anunțat că șase copii primesc îngrijiri medicale.