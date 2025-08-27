Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 28 august 2025. Mai este ceva de descoperit ?







Pe 28 august s-au născut Wolfgang von Goethe, Ingrid Bergman, Charles Boyer, Nicolae Herlea, Rodica Ojog-Braşoveanu, Horia Lovinescu.

Pe 28 august, nimic în „Kalendar”, iar în calendarul creştin-ortodox este Sf. Cuv. Moise Etiopeanul (Arapul). „În părţile Egiptului era un tâlhar vestit, cu numele Moise, de neam etiop şi negru la faţă”. Suficiente daruri ca să fie proclamat sfânt, glumea Catolicosul, Patriarhul Armean, din Isfahan. L-am întâlnit acum exact treizeci şi opt de ani. Bun, în calendarul pe care-l am, mai sunt pomeniţi şi Sfinţii: Dreptul Iezechia, Diomid, Ana Proorociţa, fiica lui Fanuel.

„Evenimentu Zilei" din 28 august 1895 a fost că "motocicleta" a fost patentată de Gottlieb Daimler, în Germania. Sursă ”Book of Days” pagina 428. Începutul unei epoci de pasiune şi romantism, de duritate şi visuri pe acest cal modern, motocicleta. "Dumnezeu a creat omul, Mr. Colt l-a făcut egal şi motocicleta i-a dat libertatea!" din înţelepciunea hippy, poate cel mai interesant folclor modern!

Fredrik Hiebert, membru în NGS (National Geografic Society) declară că secolul XXI este secolul descoperirilor importante și excepțional de interesante pentru umanitate. Mi-am amintit de acest lucru întrebat fiind de un tânăr dacă mai este ceva de descoperit pe Pământ.

Îmi amintesc cu emoție și duioșie de verile petrecute cu studenții conduși de profesorul Ion Nestor, marele arheolog. Eram elev. Tata conducea muzeele și mi-a spus că istoria se învață la fața locului, la șantierele arheologice. Așa că plecam cu studenții, să descoperim, cu șpaclul și pensula, istoria ascunsă a acestor locuri.

Ce diferență între echipa de arheologi de acum 50 de ani și cea de astăzi! În adolescența mea echipa de arheologi era compusă din profesor/academician, șeful expediției, câțiva asistenți și vreo treizeci-patruzeci de studenți. Se angajau pentru săpăturile grosiere oameni din cea mai apropiată localitate. Atât. Astăzi pe lângă arheologi mai fac parte din echipa de explorare profesioniști foarte diverși. Tehnicieni, sau ingineri, specialiști în tot felul de domenii care, aparent, nu au nimic comun cu arheologia.

Arheologii sunt ajutați, în prezent de multe tehnologii de vârf, care pot indica unde se află ceva de descoperit. Dar, mai este ceva de descoperit? Iată șapte direcții, după cum au fost enunțate de NGS și adoptate de Clubul Căutătorilor de Comori.

Arheologii dispun în prezent de o tehnologie revoluționară numită LiDAR (Light Detection And Ranging), o tehnologie laser, care le permit să ”vadă” prin vegetația densă, din Honduras, de exemplu. Tehnologia provine din domeniul militar. Împreună cu o altă tehnologie militară IRDS (InfraRed Display Signal) LiDAR poate permite descoperiri importante. Să ne amintim că un elev de liceu canadian a indicat cu precizie, acum câțiva ani, locul a două orașe maya nedescoperite până atunci, pe baza unei similitudini între planul geografic al orașelor maya și dispunera anumitor stele pe cer. De urmărit!

O tehnologie nouă, GPR, un radar care penetrează solul până la câțiva metri, permit arheologilor să ”vadă” prin sol, fără să facă săpături costisitoare și uneori, inutile. Deocamdată tehnologia nu a avut succes. A fost folosită în ”Valley of the Khans” pentru a se găsi legendarul mausoleu al lui Gengis Khan. Nu au găsit nimic, după trei ani de explorări. Aceasta nu înseamnă un eșec, aparatul funcționează dar acolo sunt suprafețe imense de explorat. Cercetătorii se concentrează acum pe găsirea mormântului, mausoleului, lui Alexandru cel Mare. Poate au mai mult noroc. Până în prezent nu au avut...

Mai toată lumea cunoaște amplasamentul mausoleului împăratului Qin Shi Huang-di, din Xi’an înconjurat de faimoșii săi soldați din teracotă, în mărime naturală. În camera mortuară a împăratului nu a îndrăznit nimeni să pătrundă, de mai mult de 2.000 de ani. Există un blestem, sigur că da, dar adevărul este că deschiderea camerei poate distruge iremediabil ceea ce se află înăuntru. Se încearcă metode neinvazive ca GPR și magnetometrul. Este în producție de prototip o sondă cu diametrul de numai trei milimetri, fibră optică, cu cameră video și lumină, care să poată să fie strecurată în camera mortuară a împăratului chinez. Tot în faza de prototip se află și ”Scarab” un robot mic cât un gândac, care ar putea să răzbată prin pământ și cărămidă în interiorul camerei împăratului. Nebunia cu virusul Wuhan a oprit, temporar, proiectul, finanțările îndreptându-se către domeniul cercetării medicale. Poate, odată și odată...

Phaistos, localitate aflată în insula Creta, a fost unul dintre centrele importante ale civilizației minoice, despre care unii istorici romantici cred că a fost Atlantida. Și eu cred. De acolo, din Creta, s-au descoperit nu mai puțin de 1.400 de specimene de scriere minoică, lineară A. Până în prezent s-au scanat cam 40% din ele. Urmează să fie scanate toate și supuse spre descifrare unui ordinator deosebit de puternic, poate chiar unul quantic. Sunt așteptate rezultate senzaționale, peste doi-trei ani de zile. De urmărit!

În deșertul din sudul statului Peru, numit Nazca, se găsesc imense figuri și linii foarte bine observate din avion. De acolo, din avion, au fost descoperite în anul 1920. Fără nicio îndoială reprezintă un zodiac. Dar, incomplet și fără o corespondență descifrată cu stelele de pe cer. Din nou, computerul o să rezolve acest mister, dacă poate și este corect programat. Până în prezent toate încercările au eșuat. De încercat, din nou și din nou până la reușită!

În Siberia s-a descoperit, în anul 2007, un bebe mamut congelat acum 40.000 de ani. Această descoperire de excepție deschide calea unor speculații că se poate descoperi și un om de Neanderthal, complet, congelat, în permafrost, sau în banchiză, chiar. Această descoperire are un procent de probabilitate foarte mare, spun specialiștii. Și va putea clarifica multe aspecte privind originea adevărată a umanității. De explorat!

Confirmarea prezenței Vikingilor în America de Nord.

Arheologul Patricia Suther și colegii săi au descoperit, în valea Tanfield din insula Baffin, în Canada, vestigiile unui fort, un avanpost viking, fără nicio îndoială. Se pare că în condițiile în care încălzirea globală face ca banchiza să se retragă în Nord, coastele de Est ale Canadei pot dezvălui o întreagă rețea de așezări vikinge, de care se pomenește prin legende. De descoperit!

Și la aceste două ultime descoperiri, sau viitoare descoperiri, s-a folosit tehnologia modernă, inclusiv explorări din spațiu.

Pe lângă aceste șapte obiective de descoperit, cred că se mai pot adăuga cel puțin două-trei duzini. Dar, așa este în NGS.

Sunt multe secrete între Pământ și Cer, dar sunt bucuros când umanitatea folosește tehnologii militare în scopuri pașnice științifice, de explorare și îmbogățire a cunoștințelor.

Încerc, cu posibilitățile mele limitate și aproape singur împotriva tuturor, să vă spun, cu informații și date, că nu este totul pierdut, că nu toți de pe Pământul acesta sunt hoți, ticăloși și curve, că mai există oameni dedicați, oameni profesioniști, care duc curiozitatea umană până pe Marte și mai departe.

Sigur, nu-l bănuiesc pe Elon Musk de filantropie, l-am văzut când vorbea despre asteroidul de platină. Îi era foame, era lacom, la propriu. Dar pe lângă acești conquistadori ai spațiului, ai ingineriei și ai finanțelor mai este loc și pentru oameni ca domniile voastre și ca mine, subsemnatul, oameni obișnuiți care sângerează când se lovesc și care doresc să aibă sănătate, pace și să-și plătească facturile.

Acum o să răsfoiesc al zecelea volum din operele complete ale lui Nae Ionescu, publicistică, 1 iunie 1928 - 29 martie 1929. Abia aştept să-l citesc, noaptea este tânără şi plină de promisiuni. După Mircea Eliade, Nae Ionescu este preferatul meu. Nu pot să nu constat identitatea problemelor cu care se confrunta România între cele două războaie cu ceea ce se petrece acum, în prezent. Articolele lui Nae Ionescu ar putea fi strecurate în orice mare cotidian de astăzi şi ar fi pe subiect!

Oare situaţii similare duc la reacţii identice? Sau timpul funcţionează ca o energie care degenerează lanţul cauzal al evenimentelor? Bune întrebări…

Să trăim şi să vedem! Curiozitatea m-a făcut să călătoresc pe jumătate de glob şi tot ea mă mai ţine în viaţă! Să vedem ce o să aducă mâine pisica, doar este o altă zi!

BERBEC Astăzi, ai putea obține jackpot-ul, ai putea culege roadele unei investiții bune sau, eventual, poți beneficia de o moștenire. Un vis se poate împlini sau o idee minunată poate prinde contur: ești norocos, dacă e se ne luăm după aspectele planetei Jupiter, așa că fii atent pentru a nu rata o mare oportunitate. Astăzi, zâmbeşte mai mult şi nu da replica imediat!

TAUR Joi, poți să pui la îndoială un anumit mod de viață, fie al tău, fie al partenerului tău. Este posibil să ai o dilemă cu privire la modul în care vezi viitorul relației voastre, dar pare să fie doar temporară, până veți reuși să găsiți un numitor comun. În orice caz, încearcă să păstrezi criticile doar pentru tine, astăzi, nu sunt șanse să fie primite cu prea multă bunăvoință, în special cu cei foarte apropiați sau la serviciu, cu superiorii ierarhici.

GEMENI Ai nevoie de calm, în viața de zi cu zi, așa că poți să faci tot posibilul pentru a menține liniștea în jurul tău. Poți să ai nevoie, însă, de alte persoane care să te sprijine în eforturile tale. Se pare că, în sfârșit, poți să beneficiezi de liniște sufletească. Ziua ta de joi poate să arate destul de bine, mai ales dacă o abordezi cu puțin umor.

RAC Pari să ai unele îndoieli cu privire la abilitățile și pregătirea ta profesională, acest lucru te poate împiedica să te comporți foarte încrezător, dacă ești în căutarea unui loc de muncă. Stelele spun că ar trebui să crezi ceea ce ți se spune, deși poți să te îndoiești adesea, iar acest lucru îți scade sau îți face să dispară încrederea în tine. Nu pare să fie întâmplător, dacă unele persoane îți vorbesc, astăzi, despre sentimentele pe care le au pentru tine.

LEU O anumită marjă de manevră pe care pare că ai recăpătat-o ​​te poate împinge să mergi înainte. În cele din urmă pare că ai reușit să te îndepărtezi de oamenii care te împingeau să mergi în cerc. De data asta pare că mergi pe drumul cel drept. Existența ta de zi cu zi pare că devine mai strălucitoare. Aspecte favorabile, mai puțin în ceea ce privește călătoriile.

FECIOARĂ Joi, conjunctura astrală pare să indice că poți să ai unele dificultăți în a-ți controla impulsivitatea, iar reacțiile tale pot deveni rapid agresive. Se întrevăd unele conversații importante și te poți certa. Este important să acorzi mai multă atenție modului în care se simt oamenii din jurul tău și să ții cont de așteptările lor. Atenție la surmenaj și la o atitudine excesivă sau dură, pentru a evita unele rupturi sociale. Conjunctura poate induce excese, agitație emoțională, lipsă de bun simț, dificultăți emoționale și probleme de relație.

BALANŢĂ Joi, pari să fii senin şi doreşti să păstrezi acest echilibru, fără să fii invadat de drobul de sare al celor din jur. Dacă ai un loc de muncă stabil, pare că acum este momentul să dovedești ce meriti și să demonstrezi că ești capabil să obții o poziție mai bună. Ar trebui să ai atuurile necesare, pentru a-ți prezenta abilitățile și pentru a solicita o promovare. Nu lăsa stresul să te domine, mai ales seara, nu mai analiza atât, culcă-te devreme cu speranţa să visezi frumos şi colorat.

SCORPION Joi, stelele par să spună că ar putea fi o idee bună să-ți folosești energia, pentru a-ți consolida poziția, străduindu-te și având grijă de responsabilitățile tale, pentru a-ți atinge obiectivele. De asemenea, poți fi obligat să ai grijă de partenerul tău sau de oamenii la care ții, pentru că este posibil ca aceștia să îți solicite, în mod expres, atenția. Pare că trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru relaţiile umane.

SĂGETĂTOR Astăzi, sunt de așteptat mici bătăi de cap administrative sau mici probleme materiale. Nimic prea rău, doar câteva formalități de rezolvat, cât mai repede posibil. Pe partea inimii, poate să apară o nouă situație, amintește-ți să-ți revizuieti prioritățile, acest lucru poate fi esențial pentru viitor. Poți dedica ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze.

CAPRICORN Dimineaţa ai noroc, influențele planetei Jupiter indică faptul că te-ai putea baza pe intuiția ta, pentru a lua decizii financiare favorabile, ai putea anticipa evenimentele utile. Mai mult, ai putea câștiga puncte cu interlocutorii tăi astăzi, prin calmul și determinarea ta interioară care poate să îți sporească argumentele. Urmează-ţi intuiţia, prima gândire, prima impresie și lasă analizele sofisticate pe altă dată.

VĂRSĂTOR Joi, conjunctura astrală pare să indice că poți să ai mai multe idei și o mai mare hotărâre de a reuși în viața ta amoroasă. Acest lucru ar putea fie să îți îmbunătățească viața de cuplu, fie, dacă ești singur, să-ți deschidă noi posibilități pentru relații promițătoare. Ziua pare să fie sub semnul întârzierii, din cauza influențelor poznașului Saturn, care vrea, uneori, să ne testeze nervii și să ne antreneze cu imprevizibilul.

PEŞTI Efortul de a aștepta pare să te preseze, astăzi, nu vrei să fii nevoit să aștepți prea mult. Primele eforturi de a-ți masca nerăbdarea pot fi dificile. Dar cu puțină practică poți face ca acest lucru să devină realitate. Nu sări în vreun proiect fără sa fi discutat pe larg, în avans, cu o persoană competentă. Așteaptă momentul potrivit pentru a acționa, norocul tău poate să se schimbe în curând!