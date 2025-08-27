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Calendar ortodox, 27 august. Sfântul Fanurie. A fost supus la chinuri și ucis în Egipt

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Calendar ortodox, 27 august. Sfântul Fanurie. A fost supus la chinuri și ucis în EgiptSursa foto Youtube
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Din cuprinsul articolului

Calendar ortodox. Pe 27 august este prăznuit Sfântul Fanurie. Acesta s-a născut în insula Rodos din Grecia. El a fost supus la chinuri groaznice și ucis în Egipt.

Calendar ortodox. Pe 27 august este prăznuit Sfântul Fanurie. După tradiție, Sfântul Fanurie s-a născut în Rodos din părinți păgâni și bogați. El a fost cel mai mare dintre cei 13 frați. Tatăl său a suferit o moarte năprasnică, iar familia lor a sărăcit. Mama acestuia a început a duce, în ascuns, o viață păcătoasă.

Calendar ortodox, 27 august

După o vreme, primind chemare de la Dumnezeu, Sfântul Fanurie a început să propovăduiască pe Hristos în cetățile păgâne din apropiere. Apoi, el a fost prins de închinătorii la idoli și pus la chinuri.

Sfântul a fost adus înaintea unui dregător păgân, mărturisindu-și cu îndrăzneală credința. Apoi, el a fost bătut cu pietre, a fost întins, bătut cu toiege și sfâșiat cu gheare de fier. Acesta a fost tras pe roată, aruncat în groapa cu lei și strivit cu o piatră grea. Păgânii l-au aruncat în foc pentru că nu a vrut să renunțe la credință.

Viața Sfântului a fost uitată până când s-a descoperit icoana sa în veacul al XIV-lea. La puțin timp după aflarea icoanei sale, Fanurie a început să săvârșească minuni.

Calendar ortodox, 27 august. Sfântul Fanurie. A fost supus la chinuri și ucis în Egipt

Sursa foto Arhiva EVZ

De Sfântul Fanurie, credincioșii împart turte celor săraci. Acestea amintesc de turtele Sfantului care cerea astfel milostenie divinității pentru iertarea sufletului mamei sale. Numele Fanurie, în limba greacă, înseamnă „cel ce arată”. El este considerat a fi protectorul celor care au pierdut lucruri. Tradiția mai spune că gospodinele să facă prăjituri și să zilnic Acatistul Sfântului Fanurie.

Rugăciune către Sfântul Fanurie

Credincioșii pot să rostească și o rugăciune puternică către Sfântul Fanurie.

„Condacul 1

Apărătorului credinţei ortodocşilor, marelui Mucenic Fanurie, să-i aducem din inimă mărturisiri de mulţumire toţi, care prin ale lui înţelepte învăţături ne-am luminat cu credinţa şi să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Icosul 1

Poporul cel credincios cunoscând mulţimea minunilor tale, prin care ai ruşinat pornirea ereticilor cea fără de judecată asupra credinţei noastre, cu umilire strigă către tine aşa: Bucură-te, mare Mucenice al Mântuitorului Hristos; Bucură-te, scapărea celor ce aleargă la tine; Bucură-te, îndreptătorul credinţei; Bucură-te, ajutorul celor necăjiţi; Bucură-te, cel ce întuneci mintea păgânilor; Bucură-te, cel ce ai lucrat strălucirea credinţei; Bucură-te, cel ce ai alungat pe cei potrivnici; Bucură-te, cel ce te-ai arătat biruitor; Bucură-te, cel ce luminezi pe cei din întunericul păcatelor; Bucură-te, cel ce cu blândeţe primeşti la tine pe cei greşiţi; Bucură-te, învăţătorul legii creştineşti; Bucură-te, cel ce luminezi pe cei nepricepuţi; Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condacul al 2-lea

Deşi nu avem destulă vrednicie şi pricepere ca să putem lăuda minunile tale, din suflet curat şi din inimă umilită te rugăm să primeşti aceste mărturisiri de la noi, care cântăm cu tine: Aliluia!”, potrivit Doxologia.

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