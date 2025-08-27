International

SUA reintroduc controalele pentru cetățenie. Vecini și colegii candidaților, chestionați

cetățenie SUA / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Administrația Trump a anunțat marți că va începe să intervieveze vecinii și colegii unor imigranți care solicită cetățenia americană, reluând o practică abandonată încă din administrația lui George H.W. Bush, potrivit Politico.

Această măsură are scopul de a întări verificările prevăzute de lege și de a asigura respectarea intenției Congresului privind verificarea caracterului moral și atașamentul față de principiile constituționale ale solicitanților.

Vecinii vor fi implicați în verificările de cetățenie

Decizia de a reintroduce interviurile cu vecinii și colegii a fost anunțată printr-un memorandum de politică datat 22 august, dar făcut public abia marți.

Potrivit Agenției pentru Cetățenie și Imigrare a SUA (USCIS), renunțarea la această practică a avut loc în anii 1990, când guvernul se baza exclusiv pe FBI pentru verificările de fond ale solicitanților.

În prezent, aceste investigații locale sunt văzute ca un pas necesar pentru a îndeplini cerințele prevăzute de Legea privind imigrația și naturalizarea din 1965, care solicită astfel de controale, dar care nu au mai fost aplicate timp de decenii.

Joseph Edlow, directorul USCIS, a declarat că „incorporarea investigațiilor la nivel de vecinătate va contribui la consolidarea verificărilor prevăzute de lege, asigurându-ne că respectăm intenția Congresului.”

Potrivit acestuia, această măsură va oferi americanilor siguranța că imigrația legală este controlată, iar solicitanții sunt persoane de caracter bun, respectând principiile Constituției și binele general al societății.

Proceduri și detalii concrete

Memorandumul menționează că solicitanții ar putea fi rugați să depună scrisori de recomandare din partea vecinilor, angajatorilor, colegilor sau asociaților de afaceri care îi cunosc și pot oferi informații documentate despre caracterul și comportamentul acestora.

USCIS va încuraja depunerea voluntară a acestor recomandări și le va lua în considerare atunci când decide dacă sunt necesare verificări la fața locului, atât la domiciliul, cât și la locul de muncă al aplicantului.

Aceasta este ultima dintretr-o serie de măsuri adoptate de administrația Trump pentru a introduce noi cerințe în procesul de imigrare legală.

zonă rezidențială lakewood -denver

zonă rezidențială Lakewood - Denver / sursa foto: dreamstime.com

În ultimele luni, guvernul a redus durata de ședere în SUA a studenților internaționali și a impus ca participanții la loteria vizelor de diversitate să dețină pașapoarte valide la momentul depunerii dosarului.

Scopul declarat al acestor măsuri este prevenirea depășirilor de viză și o verificare mai atentă a solicitanților.

Impactul asupra procesului de cetățenie

Reintroducerea interviurilor cu vecinii ar putea avea implicații importante pe plan social și politic.

Această decizie aduce în prim-plan importanța verificării caracterului moral și integrității solicitanților de cetățenie, ceea ce poate afecta ritmul procesului de naturalizare și poate genera noi controverse privind confidențialitatea și eficiența verificărilor.

Pe termen lung, aceasta schimbare reflectă o tendință mai amplă de control strict asupra imigrației și poate influența modul în care alte state dezvoltă proceduri similare pentru cetățenie.

Specialiștii în imigrație apreciază că aceste măsuri ar putea spori siguranța procesului, dar ridică întrebări cu privire la resursele necesare și la efectul asupra comunităților imigrante, care se confruntă deja cu proceduri complexe și solicitante.

