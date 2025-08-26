International AI-ul TikTok înlocuiește angajații. Sute de posturi britanice în pericol







TikTok a anunțat că sute de locuri de muncă din Marea Britanie sunt puse în pericol, pe măsură ce compania se bazează tot mai mult pe inteligența artificială pentru a monitoriza conținutul problematic, potrivit SkyNews.

Reorganizarea globală a platformei de social media vizează concentrarea operațiunilor în mai puține locații, iar angajații departamentelor de trust și siguranță sunt cei mai afectați.

Această decizie survine în contextul recentului Online Safety Act, care impune rețelelor sociale să elimine rapid materialele dăunătoare.

Conform declarațiilor oficiale ale TikTok, restructurarea globală a companiei are scopul de a eficientiza funcția de moderare a conținutului prin concentrarea operațiunilor în mai puține locații.

Reprezentanții companiei susțin că peste 85% din videoclipurile eliminate pentru încălcarea ghidurilor comunitare sunt acum detectate de instrumente automate, iar 99% din materialele problematice sunt îndepărtate înainte ca utilizatorii să le raporteze.

Un purtător de cuvânt TikTok a declarat: „Continuăm reorganizarea începută anul trecut pentru a consolida modelul global de operare în domeniul Trust și Siguranță, concentrându-ne operațiunile în mai puține locații pentru a maximiza eficiența și rapiditatea”.

Compania susține că implementarea AI a redus expunerea angajaților la conținut grafic cu 60%, contribuind la diminuarea stresului asociat moderării manuale.

Sindicatele au reacționat vehement, avertizând că mișcarea ar putea pune în pericol siguranța milioanelor de utilizatori britanici.

Communication Workers Union a subliniat că anunțul privind concedierile survine la o săptămână înainte ca angajații să voteze recunoașterea sindicală, ceea ce ridică suspiciuni privind intenții de union-busting.

Potrivit planurilor, posturile afectate ar urma să fie relocate în alte țări europene sau externalizate către furnizori terți, în timp ce un număr redus de roluri în trust și siguranță vor rămâne în Marea Britanie.

În prezent, TikTok are peste 2.500 de angajați în Regatul Unit și va deschide un nou birou central la Londra anul viitor.

Pe termen lung, decizia TikTok de a utiliza AI pentru moderarea conținutului ridică întrebări legate de eficiența și siguranța acestei tehnologii.

Angajații critică AI-ul folosit, considerându-l „dezvoltat precipitat și imatur”, ceea ce ar putea compromite protecția utilizatorilor.

Într-un context regional și global, trecerea către instrumente automatizate reflectă tendința industriei de a reduce costurile și riscurile umane, dar poate genera controverse legate de responsabilitate și calitatea moderării.

În același timp, implementarea AI poate avea efecte economice și sociale semnificative: reducerea posturilor tradiționale, externalizarea muncii și creșterea dependenței de sisteme automatizate în gestionarea platformelor digitale majore.