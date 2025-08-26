International Trei persoane au murit după ce un elicopter s-a prăbușit pe o insulă britanică







Trei persoane au murit luni dimineață, după ce un elicopter s-a prăbușit pe insula Wight, Marea Britanie, în timpul unei lecții de zbor, au anunțat oficialii, potrivit CNN.

Trei persoane au murit, iar una a fost dusă la spital și se află în stare gravă, a anunțat poliția din Hampshire și Insula Wight, Marea Britanie.

Northumbria Helicopters, compania care opera zborul, a anunțat într-un comunicat că elicopterul a decolat de pe aeroportul Sandown în jurul orei 9 dimineața, ora locală, pentru o lecție de zbor, având la bord patru persoane, inclusiv pilotul.

Aproximativ 24 de minute mai târziu, poliția a anunțat că a primit o sesizare privind prăbușirea unui elicopter într-un câmp aflat lângă o șosea din zona Shanklin.

O echipă de intervenție, formată dintr-un medic și un paramedic specialist, dar și mașini de pompieri au fost trimise la locul accidentului, a anunțat serviciul de ambulanță din Hampshire.

Un purtător de cuvânt al serviciului de ambulanță aeriană din Hampshire și Insula Wight a declarat: „Am tratat și transportat cu elicopterul un pacient la Centrul de Traumatologie Majoră al Spitalului Universitar din Southampton. Gândurile noastre sunt alături de ei și de toate persoanele implicate în incidentul de astăzi.”

Isle of Wight crash latest: Three people killed in crash during flying lesson https://t.co/fC5SWrQoR4 pic.twitter.com/e6mNOupOns — The Independent (@Independent) August 26, 2025

Imaginile difuzate de presa britanică au surprins aeronava, un model G-OCLV, grav avariată.

Darren Toogood, redactor la „Island Echo” a declarat pentru Sky News că elicopterul s-a prăbușit pe o „șosea foarte aglomerată și cu viteză mare” între satul Godshill și orașul de coastă Shanklin.

„Este un weekend prelungit în luna august pe Insula Wight. Este o zonă incredibil de aglomerată”, a spus acesta.

Redactorul a adăugat: „În acest moment sunt foarte mulți turiști. Se pare că nu au fost implicate vehicule, ceea ce este incredibil, având în vedere cât de aglomerată ar fi fost această șosea”.