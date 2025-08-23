Social

Cât de pline sunt spitalele și câți pacienți sunt transferați. Datele devin publice din septembrie

Cât de pline sunt spitalele și câți pacienți sunt transferați. Datele devin publice din septembrieSursa foto: pixabay
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat la Deva că, din luna septembrie, toate spitalele din România vor avea obligația să afișeze pe site-urile lor o serie de indicatori esențiali privind activitatea.

Datele vor include numărul de pacienţi internaţi, gradul de ocupare a paturilor în luna precedentă, procentul de execuţie din contractul cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, dar și numărul de pacienţi transferaţi către alte spitale.

„Transparența înseamnă responsabilitate față de pacient și față de comunitate. Oamenii trebuie să știe cum funcționează spitalele din bani publici”, a precizat Rogobete.

Spitalele regionale: Craiova, prima inaugurare

Întrebat despre stadiul construcţiei spitalelor regionale, ministrul a spus că primul care va fi dat în folosinţă este cel din Craiova: „În 2022, când am ajuns în Ministerul Sănătăţii, cele trei proiecte erau complet blocate. La Craiova se lucrează deja și va fi primul spital regional dat în folosinţă. La Iaşi a existat o contestaţie care s-a finalizat, astfel că în octombrie vor începe efectiv lucrările. La Cluj s-a încheiat recent licitaţia”.

Alexandru Rogobete

Sursa foto: Facebook?Alexandru Rogobete

Reguli noi pentru spitalele private. Cine plătește reinternările la stat

Ministerul Sănătății a introdus, printr-o ordonanță, o schimbare  în modul în care sunt suportate costurile atunci când pacienții externați din spitalele private revin în scurt timp la spitalele publice, după cum a scris evz.ro.

Până acum, sistemul public de sănătate acoperea integral cheltuielile pentru pacienții reinternați în termen de 48 de ore, chiar dacă externarea din privat fusese prematură sau tratamentul incomplet.

Noile prevederi transferă responsabilitatea către spitalele private: acestea vor fi obligate să achite contravaloarea tratamentului dacă pacientul ajunge la un spital public pentru aceeași afecțiune în mai puțin de 48 de ore.

Cum vor funcționa noile comisii de evaluare

Pentru a garanta aplicarea măsurii, fiecare spital public va constitui o comisie de evaluare care va analiza dosarele medicale și va decide recuperarea costurilor de la spitalul privat.

De asemenea, toate cazurile de acest tip vor fi raportate lunar către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, pentru a exista o evidență clară a situațiilor și a sumelor recuperate.

„Aceste măsuri reduc povara financiară asupra spitalelor publice și descurajează practicile de externare prematură în spitalele private”, se arată în documentul Ministerului Sănătății.

