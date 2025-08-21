Social Externat din privat, reinternat la stat. Cine plătește tratamentul și cum se decide. Document







O nouă ordonanță emisă de Ministerul Sănătății, parte a reformei în sănătate, introduce reguli noi privind reinternarea pacienților externati din spitalele private și transferul acestora către spitalele publice. Modificările aduc o schimbare majoră în modul în care costurile sunt suportate de sistemul sanitar.

Până acum, nu exista o prevedere legală care să oblige spitalele private să suporte costurile pentru pacienții care erau reinternați în termen de 48 de ore sau transferați pentru aceeași patologie către spitalele publice. Astfel, cheltuielile erau acoperite integral de sistemul public de asigurări, respectiv de spitalul public.

În trecut, dacă un pacient era externat dintr-un spital privat și ajungea imediat la un spital public pentru aceeași afecțiune, costurile erau suportate de Casa de Asigurări de Sănătate și implicit de spitalul public, chiar dacă spitalul privat îl externase prematur sau incomplet.

„Aceste măsuri vin să reducă povara financiară asupra spitalelor publice și să descurajeze externările premature sau incomplet tratate în spitalele private”, se arată în proiectul de ordonanță.

Conform noilor prevederi, spitalul privat va fi obligat să achite contravaloarea tratamentului spitalului public în cazul în care pacientul revine în 48 de ore pentru aceeași boală. Această obligație se aplică indiferent dacă pacientul este asigurat sau nu și indiferent dacă spitalul privat are contract cu Casa de Asigurări.

Pentru a asigura respectarea noilor reguli, ordonanța prevede: comisii de evaluare la nivelul fiecărui spital public, care analizează documentația medicală și decid dacă se solicită recuperarea cheltuielilor către spitalul privat. Evidența distinctă pentru aceste cazuri la spitalele publice va fi raportată lunar către Casa de Asigurări de Sănătate.

Documentul integral, AICI.

De la 1 septembrie, pacienții care se confruntă cu situații în care sunt redirecționați abuziv dintr-un spital public către un cabinet privat vor putea depune sesizări printr-un formular online, disponibil pe site-ul Ministerului Sănătății.

Formularul va solicita completarea unor date esențiale, precum numele spitalului unde a avut loc redirecționarea, medicul implicat, cabinetul privat către care pacientul a fost trimis și costurile percepute pentru serviciile medicale.

După depunerea sesizărilor, acestea vor fi analizate printr-un control comun al Ministerului Sănătății și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Fiecare caz raportat va fi verificat, iar în situațiile în care se confirmă nereguli, vor fi dispuse sancțiuni.

„Spitalul public are obligația de a trata pacienții. Din păcate, am primit numeroase semnale că bolnavilor li se spune că nu mai sunt locuri, s-a terminat plafonul, CT/RMN este stricat», laboratorul nu funcționează sau că nu există condiții – și sunt trimiși către cabinete private, unde plătesc pentru servicii pe care ar fi trebuit să le primească gratuit.

Prin acest mecanism, fiecare astfel de situație va putea fi semnalată și sancționată corespunzător”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Măsura, a mai spus ministru, vine în contextul numeroaselor semnale privind practici abuzive prin care pacienții erau trimiși către servicii medicale private contra cost, deși investigațiile sau tratamentele respective ar fi trebuit să fie asigurate gratuit în cadrul spitalelor publice.