Pacienții vor putea raporta situațiile în care au fost îndrumați abuziv către servicii medicale private

Începând cu 1 septembrie, pacienții vor putea semnala situațiile în care au fost redirecționați abuziv de la spitalele publice către cabinete private. Sesizările vor fi făcute printr-un formular online disponibil pe site-ul Ministerului Sănătății, care va include informații despre spitalul implicat, medicul responsabil, cabinetul privat indicat și eventualele costuri percepute.

Ulterior, aceste cazuri vor fi investigate printr-un control comun al Ministerului Sănătății și CNAS, pentru ca fiecare sesizare să fie verificată și sancționată corespunzător. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a calificat această practică drept „inacceptabilă și nedemnă”.

„Din păcate, am primit numeroase semnale că bolnavilor li se spune că „nu mai sunt locuri”, „s-a terminat plafonul”, „CT/RMN este stricat”, „laboratorul nu funcţionează” sau că „nu există condiţii” – şi sunt trimişi către cabinete private, unde plătesc pentru servicii pe care ar fi trebuit să le primească gratuit. Această practică este inacceptabilă şi nedemnă”, spune ministrul Sănătăţii.

Rogobete subliniază că activitatea medicală din sistemul privat se desfășoară în afara programului spitalului public și nu afectează tratamentul pacienților.

„Pacientul are dreptul să aleagă liber unde doreşte să se trateze – public sau privat. Este însă inacceptabil ca el să fie redirecţionat intenţionat de personalul din spitalele publice, sub pretexte false”, adaugă oficialul.

Din toamnă, pe site-ul Ministerului Sănătății va fi disponibil formularul prin care pacienții pot raporta situațiile în care au fost redirecționați abuziv către un cabinet privat. Orice pacient va putea semnala spitalul implicat, medicul responsabil, cabinetul privat indicat și costurile impuse.

„Aceste sesizări vor fi analizate printr-un control comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAS, astfel încât fiecare caz să fie verificat şi sancţionat. (…) Pacienţii merită tratament corect, demnitate şi grijă – nu umilinţă şi presiuni financiare”, mai spune Alexandru Rogobete.

Ministerul Sănătății a lansat anterior o inițiativă similară, referitoare la calitatea hranei oferite pacienților internați în spitalele publice, punând la dispoziție, din 14 iulie, un formular online pentru sesizările pe această temă.

Recent, ministrul a anunțat că ambulatoriile de specialitate vor fi dezvoltate pentru a asigura pacienților acces rapid la diagnostic și tratament, fără a fi necesare internări inutile. Printr-un proiect de 120 de milioane de euro, finanțat din fonduri europene, acestea vor fi modernizate, extinse și dotate corespunzător.

„Schimbăm această realitate. Dezvoltăm ambulatoriile de specialitate și investim masiv pentru ca pacienții să ajungă mai repede la diagnostic și tratament, aproape de casă și fără internări inutile” a spus oficialul.