Social Normele pentru dobândirea calității de asigurat social, modificate. Noile condiții







Există noi reguli prin care poți deveni asigurat în sistemul de sănătate, în cazul în care nu beneficiați deja de această calitate. Odată cu legea 141/2025, CNAS a stabilit și care sunt documentele justificative pentru a dobândi această calitate.

Aceste norme au fost modificate, mai ales în contextul dat, mulți dintre cei care erau asigurați nu mai beneficiază de această calitate. Asta pentru că în aceiași lege sunt prevăzute tăieri la cheltuielile bugetare, inclusiv legat de acest aspect. Anumite categorii de persoane vor trebui să își plătească singure aceste cote, dacă își doresc să rămână asigurați.

Drept umare, CNAS a făcut ordinul 1041/2025 prin care se stabilesc normele metodologice legat de dobândirea calității de asigurat. În acest document se arată care sunt documentele justificative pentru dobândirea calității de asigurat pentru soț, soție, părinți fără venituri. Se vor depune următoarele documente: copii ale actelor de identitate valabile la data solicitării.

De asemnea documente care să ateste relaţia de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată. Declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii, se va depune și ea. Declaraţia pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreținere persoana respectivă.

De asemenea se mai stabilește că va menține calitatea de asigurat pentru persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin legi speciale și care realizează numai venituri din aceste legi. Același lucru este valabil și pentru persoanele care se află în concediu de acomodare sau creșterea copilului. De asemenea și cei care primesc indemnizația de șomaj, pentru personalul monahal al cultelor recunoscute. Cei care beneficiază de indemnizația de inclusiune se vor bucura de aceleași drepturi.

Chiar și pensionarii care vor avea obligația reținerii la sursă a contribuției de asigurări sociale vor beneficia de această calitate. Totodată menținerea acestei calități fără plată a contribuției este valabilă pentru bolnavii de afecșiuni oncologice. Acest lucru se va întâmpla până la momentul în care afecțiunea va fi vindecată